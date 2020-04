Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de se répandre sur la planète, ses effets négatifs sur les clubs de football se font de plus en plus nombreux. La santé économique des clubs dépend grandement de l’activité du ballon rond. En l’absence de matches – toutes les compétitions européennes sont suspendues, à l’exception de la Biélorussie – le manque à gagner est énorme pour les écuries et les pertes sont importantes.

Le président du Conseil exécutif du Werder Brême, Klaus Filbry (53 ans), a déclaré vendredi que les pertes du club pourraient atteindre les 45M€ dans les prochains mois en raison des répercussions du Covid-19, comme le rapporte Kicker. La Bundesliga souhaite reprendre le 9 mai mais les rencontres se dérouleront à huis clos. Les pensionnaires du Weserstadion pourraient ainsi perdre près de 16M€ liés aux recettes de la billetterie, du sponsoring ou encore des activités commerciales.