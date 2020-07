Les services du ministère américain de la santé ont acheté la quasi-totalité des stocks de remdesivir, un médicament clé contre le coronavirus, laissant le reste du monde sans aucun approvisionnement pour les trois prochains mois.

L’administration de M. Trump a acheté les 500 000 prochaines doses du médicament anti-viral Remdesvir au fabricant Gilead, un chiffre qui représente la totalité de la production de l’entreprise pour le mois de juillet, et 90% de tout le médicament que la société produira au cours des mois d’août et de septembre.

Au départ, 140 000 doses du médicament ont été livrées à des pays du monde entier pour des essais et c’est à ce moment que le taux de réussite du médicament dans le traitement des patients a été découvert.

La société l’a d’abord créé pour traiter le virus Ebola, mais vu son succès dans le traitement des patients atteints de covid-19, elle prévoit maintenant de faire payer aux patients américains 3 200 dollars pour six doses.

Le Dr Anthony Fauci, immunologiste de la Maison Blanche, a déclaré en avril que le remdesivir ne pouvait pas guérir ou prévenir le covid-19, mais on a constaté que les patients hospitalisés à qui on avait donné le médicament se rétablissaient 31 % plus vite que ceux qui ne l’avaient pas reçu.

Le secrétaire d’Etat américain à la santé et aux services sociaux, Alex Azar, a salué la décision d’acheter ce remède.

« Le président Trump a conclu un accord incroyable pour garantir aux Américains l’accès au premier traitement autorisé contre la Covid-19.



Dans la mesure du possible, nous voulons nous assurer que tout patient américain qui a besoin de remdesivir puisse en bénéficier. L’administration Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour en savoir plus sur les traitements salvateurs contre la Covid-19 et pour garantir l’accès à ces options au peuple américain. »

