Le Etats-Unis ont acheté la quasi intégralité des stocks de Remdesivir, ce médicament prometteur contre le Covid-19. En Europe, le médicament a obtenu le feu vert de l’Agence européenne du médicament. Mais il reste encore à obtenir l’accord de la Commission européenne.

Le 1er mai dernier, l’Agence américaine du médicament (FDA) avait donné son feu vert « en urgence » pour l’utilisation du remdesivir dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Sars-Cov-2 sur son territoire. Ce médicament antiviral initialement développé pour soigner les patients atteints d’Ebola est produit par le laboratoire Gilead. Deux mois plus tard, les Etats-Unis ont acheté la quasi intégralité des stocks de ce médicament prometteur, rapporte le journal britannique The Guardian. Pendant les 3 prochains mois aucun autre pays ne pourra se procurer ce médicament qui aide les patients à se remettre plus rapidement du coronavirus. Les Etats-Unis ont en effet acheté acheté plus de 500 000 doses du médicament, soit la totalité de la production de Gilead pour juillet et 90% d’août et septembre.

Rappelons qu’en Europe, le remdesivir, , a obtenu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) le jeudi 25 juin pour une « mise sur le marché conditionnelle » au sein de l’Union européenne pour les patients atteints du Covid-19. Prochaine étape : l’approbation (ou non) de la Commission européenne.

Remdesivir : c’est quoi ce médicament ?

Le remdesivir est un « inhibiteur viral de l’ARN polymérase », c’est-à-dire un médicament qui interfère avec la production de matériel génétique viral pour empêcher le virus de se multiplier. Il a montré une large activité in vitro contre différents virus, y compris le SRAS-CoV-2.Le remdesivir fait également l’objet d’un essai de traitement contre le coronavirus dans le cadre de l’essai clinique européen Discovery.

Ce médicament antiviral développé en 2015 par les laboratoires Gilead (et baptisé GS-5734 en langage médical) a déjà prouvé son efficacité contre deux virus de la famille des Coronaviridae : MERS-CoV et le SARS-CoV-1.

Le 29 avril 2020, au terme d’un grand essai clinique conduit depuis le mois de février 2020 sur 1063 patients aux États-Unis, en Europe et en Asie, les Instituts de santé américains (NIH) ont annoncé que « le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement » des malades souffrant du Covid-19.

Le remdesivir réduit le temps de rétablissement des malades et la mortalité du Covid-19

Dans le détail, les chercheurs américains ont découvert que le temps de rétablissement des patients était raccourci de 31 % en moyenne (soit environ 4 jours) en cas de traitement par remdesivir. Le taux de mortalité, quant à lui, était inférieur de 3 % environ.

Les États-Unis paient un lourd tribut à l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur la planète : ils ne parviennent pas à juguler l’épidémie. Le dernier bilan fait état de 1082 morts en 24 h, ce qui porte le total à 112 833 décès dus au Covid-19.

