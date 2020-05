La pandémie de Covid-19 a fait au moins 297 259 morts dans le monde, selon un bilan établi ce jeudi par l’AFP. Alors que la France lance un plan de soutien au tourisme, la polémique enfle autour de l’accès à un futur vaccin. Il ne devrait pas voir le jour avant au moins un an, selon les prévisions les plus optimistes.

Le gouvernement français au secours du tourisme

En France, le gouvernement vient au secours du secteur du tourisme, qui selon le Premier ministre Edouard Philippe « fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne ». Il a annoncé jeudi un plan de soutien « sans précédent » de « 18 milliards d’euros d’engagements ». Parmi les mesures présentées : un accès étendu au fonds de solidarité et au chômage partiel pour les entreprises du secteur, ainsi qu’un doublement du plafond journalier des tickets restaurants. Les Français sont invités à prendre leurs réservations pour cet été. « Ils pourront partir en vacances au mois de juillet et au mois d’août en France », assure désormais Edouard Philippe, sous réserve toutefois « de possibles restrictions très localisées ». Dans ce cas, les acteurs du tourisme se sont engagés à rembourser intégralement ces réservations, souligne le Premier ministre.

L’épidémie de coronavirus a provoqué en France 351 décès supplémentaires en 24 heures, portant le total à plus de 27 425 morts depuis le 1er mars. Le nombre de patients en réanimation continue cependant de baisser, avec 2 299 cas graves et un solde négatif de 129 malades par rapport à mercredi, a précisé la direction générale de la Santé ce jeudi soir.

Polémique autour de l’accès aux futurs vaccins

Plus de 100 projets de vaccins contre le Covid-19 sont en lice dans le monde et une dizaine d’essais cliniques sont en cours. Le géant pharmaceutique français Sanofi a jeté un pavé dans la mare en annonçant qu’un éventuel vaccin serait distribué en priorité aux États-Unis, pays qui a investi pour soutenir ses recherches. Une avance « de plusieurs jours ou plusieurs semaines », selon son directeur-général, Paul Hudson, dans un entretien accordé à l’agence Bloomberg mercredi soir. Toute la journée de jeudi, ces déclarations ont suscité l’indignation du monde politique français et européen. Le président Emmanuel Macron a notamment déclaré qu’un éventuel vaccin ne devait pas être soumis « aux lois du marché ». Pour la Commission européenne, le futur vaccin« doit être un bien d’utilité publique et son accès doit être équitable et universel ». Le directeur-général du groupe Sanofi s’est à nouveau exprimé jeudi dans l’après-midi. Il a soutenu qu’il était « vital que le vaccin soit disponible partout », s’est dit « désolé » que ses remarques ait soulevé une telle polémique, mais a jugé nécessaire qu’un véritable débat ait lieu en Europe pour faire en sorte que la recherche progresse plus vite

En parallèle, plus de 140 personnalités, parmi lesquelles les présidents de l’Afrique du Sud, du Sénégal et du Ghana, ainsi que le Premier ministre pakistanais, ont demandé, dans une lettre ouverte publiée en ligne, que les vaccins et traitements contre le coronavirus soient fournis « gratuitement à tous ».

La production d’un vaccin contre le Covid-19 n’est de toute façon pas pour tout de suite. L’Agence européenne du médicament (EMA) table sur la création et l’approbation d’un vaccin d’ici un an. Mais il s’agit d’un scénario « optimiste » sur la base des tests qui sont menés actuellement, a estimé jeudi son directeur de la stratégie Marco Cavaleri. En attendant, l’OMS prévient que le virus pourrait « ne jamais disparaître » et que le monde « va devoir vivre avec », comme avec d’autres maladies, à l’image du VIH.

Finlande : les écoles rouvrent, crainte d’une deuxième vague

Les enfants ont repris jeudi le chemin de l’école en Finlande après huit semaines de fermeture. Mais l’enseignement à distance pourrait être privilégié après les vacances d’été. Le gouvernement annonce que des lois sont en préparation pour permettre aux écoles de choisir, en fonction des circonstances, l’enseignement présentiel ou distancié, à la rentrée prévue mi-août. La Finlande a enregistré jusqu’à présent 284 décès liés au Covid-19 avec plus de 6 000 cas d’infection. Ce taux, plus bas que celui des pays nordiques voisins, conduit les épidémiologistes à avertir que de futures vagues du virus pourraient se révéler plus graves.

Japon : état d’urgence levé dans une grande partie du pays

Face au net reflux du nombre de nouveaux cas ces dernières semaines, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé jeudi la levée de l’état d’urgence pour la plupart des préfectures du pays, avec deux semaines d’avance sur le calendrier initial. 39 des 47 préfectures japonaises sont concernées, soit 54% de la population. L’état d’urgence est maintenu dans les grandes agglomérations, notamment Tokyo et Osaka. Le pays a recensé quelque 16 000 cas de Covid-19 et 687 décès sur son sol depuis le début de la crise sanitaire. Ces chiffres sont très nettement inférieurs à ceux relevés en Europe et aux États-Unis. Mais des experts pensent que les chiffres officiels sont bien en-deçà de la réalité, en raison d’une pratique limitée des tests.

Bangladesh : premier cas confirmé dans un camp de réfugiés

Les autorités du Bangladesh et l’OMS annoncent qu’un premier cas confirmé de nouveau coronavirus a été détecté au sein de la population des camps de réfugiés rohingyas, où près d’un million de personnes vivent dans une extrême pauvreté. En parallèle, le Bangladesh a construit en trois semaines un grand hôpital de campagne d’une capacité initiale de 2 084 lits dans la capitale, Dacca. Les autorités bangladaises espèrent que cela permettra de réduire la pression sur le système de santé. À ce jour, le pays a recensé 269 morts pour près de 18 000 cas confirmés

Homophobie : la Corée du sud revoit son système de traçage

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont annoncé une révision des procédures de recherche des personnes susceptibles d’être contaminées par le nouveau coronavirus par crainte de discrimination envers la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres). Après la découverte d’un foyer de contamination, quelque 2 500 personnes fréquentant les bars et les clubs gays du quartier animé d’Itaewon à Séoul sont recherchées pour des tests. Face aux critiques de la communauté LGBT, qui redoute de nouvelles discriminations dans ce pays où l’homosexualité est encore largement taboue, l’État s’engage à limiter les informations publiées sur les cas confirmés.

Donald Trump menace de rompre les relations diplomatiques avec la Chine

Donald Trump s’est déclaré très déçu par l’incapacité de la Chine à contenir la propagation du nouveau coronavirus. Dans un entretien diffusé jeudi par la chaîne de télévision Fox Business Network, le président américain estime que la pandémie est susceptible de remettre en cause l’accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales. Une menace déjà formulée par Donald Trump début mai. Le président américain évoque même ce jeudi la possibilité de rompre toute relation avec la Chine.

La Cour suprême de l’État du Wisconsin a annulé mercredi la décision du gouverneur démocrate de prolonger le confinement. La justice a donné raison aux parlementaires républicains qui avaient présenté cette requête. Elle estime que « confiner tous les citoyens dans leurs foyers, interdire tous les déplacements et fermer les commerces excède l’autorité réglementaire » du gouverneur. Les bars ont donc pu rouvrir ce jeudi comme l’attestent des photos publiées par des gérants sur les réseaux sociaux. Le Wisconsin, où à ce jour 400 personnes sont mortes du Covid-19, n’est pas le seul État où le confinement s’est transformé en bataille juridique entre démocrates et républicains. Mais dans les autres cas, par exemple en Californie ou dans le Michigan, les recours des conservateurs n’ont pas abouti.

Nicaragua : des « enterrements express » attisent les doutes sur les chiffres officiels

La presse nicaraguayenne pointe depuis plusieurs jours la multiplication d’enterrements rapides, en pleine nuit ou aux petites heures de la matinée, sans proches du défunt et sans fleurs. La Prensa écrit par exemple qu’un de ses journalistes a été témoin mercredi de la sortie d’un cercueil d’un hôpital de Managua, la capitale, sous escorte policière. Les agents ne se sont retirés « qu’une fois la tombe scellée ». Ces « enterrements express », comme les qualifie la presse locale, mettent en doute les chiffres officiels des décès liés au Covid-19. Ce bilan communiqué par le ministère de la Santé est de huit morts.

Venezuela : des commerces rouvrent malgré la quarantaine

« La faim oblige des entreprises non-essentielles à rompre la quarantaine », soutient Tal Cual. Le journal évoque le cas de ce salon de coiffure de Caracas, désormais ouvert trois matinées par semaine. Il n’est pas le seul à braver le confinement, qui a pourtant été prolongé jusqu’au 12 juin par le gouvernement vénézuélien. « Pour de nombreux Vénézuéliens, il est impossible de rester enfermés chez soi plus longtemps sans gagner sa vie, surtout lorsque les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 153 % et que les prix des services médicaux et de santé ont augmenté de 109 % depuis le début de la quarantaine », écrit le journal vénézuélien.

Iran : inquiétudes face à de possibles nouveaux foyers d’infections

Au moins trois provinces du pays seraient touchées par de nouveaux foyers d’infections, selon les autorités iraniennes. Le porte-parole du ministère de la Santé soutient que la situation est « critique dans le Khouzestan » (sud-ouest), où les administrations publiques, les banques et commerces non-essentiels ont été fermés dans près d’un tiers des comtés. Elle « pourrait aussi le devenir au Khorassan du Nord » (nord-est) et au Sistan-Balouchistan (sud-est). Depuis le mois dernier, les autorités ne donnent plus de chiffres sur la maladie province par province. Le bilan national officiel est de 6 854 décès, ce qui fait de l’Iran le pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19 au Proche et Moyen-Orient.

Senegal7 avec Rfi

