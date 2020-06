Lisbonne en proie à un reconfinement progressif face à l’évolution de la pandémie de Covid-19 doit accueillir le Final 8 de la Ligue des Champions, du 12 au 23 août.

Selon L’Equipe, l’instance n’a pas de solution de repli si la situation sanitaire ne permettait pas d’orginaser l’événement : «L’UEFA est en contacts permanents avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales. Nous espérons que tout ira bien et qu’il sera possible d’organiser le tournoi au Portugal.

Pour le moment, il n’y a aucune raison de prévoir un plan B. Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons si nous devons le faire.»

wiwsport.com

wiwsport

