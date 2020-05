Le Président de la République de Madagascar a accordé un entretien à RFI et France24 ce lundi 11 mai 2020. Andry Rajoelina affirme que les patients qui ont été guéris du coronavirus ont pris uniquement le produit du Covid-Organics.

« Le Covid-Organics est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d’ailleurs, c’est le fruit des recherches réalisées par l’Institut malgache de recherches appliquées (Imra), qui a le statut de centre régional de recherche reconnu par l’Union africaine » décalre Andry Rajoelina.

Pour lui, point besoin de demander des preuves de guérisons. Car selon lui, la majeure partie des malades atteints du coronavirus ont été guéris. « Comme preuve, je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris ont pris uniquement ce produit du Covid-Organics appelé également Tambavy CVO », précise Rajoelina. Notant que sur 171 cas, 105 sont guéris.

CVO Covid-Organics, médicament contre le Covid-19 à Madagascar

Par ailleurs, le président parle avec conviction quant à l’efficacité de son remède. « En résumé, une nette amélioration de l’état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tambavy CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tambavy CVO. La guérison a été constatée après sept jours, voire dix jours, de la prise du Tambavy CVO. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif », laisse-t-il entendre.

Prince Beganssou

<a href=”https://www.afriksoir.net/coronavirus-madagascar-les-patients-gueris-ont-pris-uniquement-du-covid-organics-andry-rajoelina/”Afriksoir

