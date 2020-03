Après la détection du premier cas de coronavirus au Sénégal, les autorités médicales du pays prennent les devants. A quelques jours du Magal de Porokhane, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, va rencontrer le Khalif des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Selon Sénégal7, le gouvernement n’exclut aucune option et a envoyé une délégation dirigée par le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce mardi à Porokhane, pour discuter avec le Khalife général des mourides sur l’arrivée de la maladie et sensibiliser les pèlerins.

Pour rappel, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké avait ordonné des séances de lecture collective du Coran le 4 mars dans les mosquées et les lieux de culte pour se protéger du coronavirus.