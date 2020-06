Il n’a pas pu dire au revoir à ses morts

La pandémie de coronavirus a fait de nombreuses victimes en France. Au soir du mercredi 3 juin, on dénombrait plus de 29 000 victimes dans le pays. Si la pandémie a fortement ralenti et que la France a amorcé son déconfinement, le risque est toujours présent et les gestes barrières doivent être respectés. Invité de L’Instant de Luxe ce jeudi 4 juin, Magloire a évoqué son confinement. L’animateur confie que celui-ci s’est “divinement” bien passé. “J’ai confiné avec un garçon top qui s’appelle Bruno Berberes, qui est le directeur de casting de The Voice. Il s’est révélé être un cordon bleu formidable”, raconte-t-il. “Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, c’est-à-dire la perte d’êtres chers”, révèle celui qui est très engagé dans la lutte contre la grossophobie.

L’animateur indique ensuite avoir été endeuillé à cause de cette épidémie. “Ce qui est très dur et ce que vivent beaucoup de familles, c’est qu’on n’a pas pu accompagner nos morts. C’est le symbole de la civilisation aussi que d’enterrer ses morts, de leur offrir une sépulture”, rappelle le chroniqueur. “J’ai perdu deux êtres chers, un oncle et une tante”, révèle-t-il alors. “Au-delà de la proximité que j’avais eu, mes cousins, moi, ma famille, n’avons pas pu leur dire au revoir”, continue Magloire. “C’est tellement difficile que j’en ai parlé à personne car c’est de l’ordre de l’indicible quand tout à coup on ne peut pas honorer ceux que l’on aime”, ajoute encore Magloire. “Je suis très content qu’il y ait des gens comme Michel Drucker qui a lancé cette pétition pour que l’on ait un autre regard sur le grand âge”, déclare l’animateur. “Ce qu’il y a de terrible dans ce coronavirus, c’est que ce sont les familles faibles qui ont été touchées et ce sont les faibles qui souffrent”, conclut Magloire avec émotion.

Par Non Stop People TV