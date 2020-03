L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye sent que les gens prennent encore l’épidémie du coronavirus à la légère.

Gravité…

D’après Mgr Benjamin Ndiaye, c’est peut-être parce que les Sénégalais ne sentent pas la gravité du mal. Or, un spécialiste, en la personne du professeur Souleymane Mboup, a insisté sur la gravité de la situation.

Maladie…

» Il ne faut pas que par nos négligences, la maladie se propage. Et la démarche du ministre de la Santé et de l’action sociale auprès des foyers religieux pour discuter et sensibiliser est très importante », déclare Mgr Benjamin.

Fidèles…

Le ministre de la Santé et de l’action sociale demande a demandé Mgr Benjamin lors de sa résidence des Badamiers d’en parler aux fidèles. Car nous sommes dans un pays où chaque Sénégalais a un ancrage religieux. Celui-ci est un levier important pour nous aider à associer les communautés dans le combat et faire bouger les choses.