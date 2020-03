Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce mardi son second cas de patient atteint du coronavirus. Il s’agit d’un Français âgé de 80 ans qui réside à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020.

Alors que le Sénégal a confirmé lundi q’un cas du Coronavirus de nationalité française, était testé positif, le lendemain, le Ministère de la Santé a annoncé son second cas de Covid-19. Il s’agit encore d’un Français de 80 ans, venu à Dakar le 29 février, à bord d’Air Sénégal.

En quarantaine

Apres quatre jours après son arrivée à Dakar, le Français a consulté un médecin à l’hôpital Baudouin à Guédiawaye, parce qu’il souffrait d’une forte fièvre. L’hôpital en question a alors signalé le cas, qui s’est révélé positif au test de l’institut Pasteur de Dakar, a expliqué ce mardi le Ministre de la Santé, à travers un communiqué.

Le patient a été mis en quarantaine dans le centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann de Dakar. Le Ministère affirme qu’ »à ce jour l’état du patient est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. »

D’autres pays de l’Afrique touchés

En dehors du Sénégal et du Nigeria, les seuls concernés à ce jour en Afrique subsaharienne, plusieurs cas ont été enregistrés dans le nord du continent, en Algérie, en Egypte et depuis mardi en Tunisie et au Maroc, comme le confirme Le Monde Afrique. La possible propagation du virus en Afrique et la faculté à faire face de pays aux systèmes de santé précaires sont un sujet de préoccupation pour l’Organisation mondiale de la Santé.