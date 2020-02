Queen Biz a arrêté toutes ses activités en Chine à cause de l’épidémie du Coronavirus. La chanteuse l’a fait savoir à la soirée de Maabo au Grand Théâtre.

Activités stoppées

Queen Biz travaille depuis un bon moment avec les Chinois en tant que commerciale. Mais, à cause du Coronavirus, la chanteuse n’ira plus en Chine pour une durée de quatre (4) mois.

Album

« Depuis qu’on parle de la maladie Coronavirus, mes collaborateurs chinois ont décidé de stopper nos activités pour l’instant. D’ailleurs, cela me permettra d’avoir plus de temps pour me focaliser sur mon prochain album », fait-elle savoir.

Rappel

Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus a dépassé les 1800 morts en Chine continentale, après le décès de 93 nouvelles personnes dans la province du Hubei, selon les chiffres officiels publiés lundi. Les autorités sanitaires du Hubei, épicentre de l’épidémie, ont recensé mardi 1807 nouveaux cas de contamination, en recul par rapport à la veille.