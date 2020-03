Comme nous le craignions, l’arrivée du coronavirus sur le territoire national va redonner de quoi s’occuper à plus d’un messager de Dieu. Alors que tout le monde attendait que Selbé Ndom sorte de sa retraite pour nous donner ses remèdes et nous recommander des sacrifices pour circoncire le Covi-19, c’est « le général de Bamba » qui est sorti de son mutisme. Et son remède est tout simplement original.