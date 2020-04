GFM – Que les Sénégalais soient rassurés. Ils ne seront pas les cobayes pour un supposé vaccin contre le Coronavirus. L’assurance est du ministère de la Santé.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale a réagi suite aux craintes et réactions d’indignation suscitées par deux professeurs français qui proposent que l’Afrique serve de cobaye à un éventuel vaccin contre le Covid-19.

«Nous ne sommes pas dans cette posture. Si un test doit être effectué, ils doivent le faire chez eux où il y a plus de cas. Le Sénégal n’est pas encore saisi et le Sénégal ne s’est pas prononcé par rapport à un quelconque vaccin», a précisé Aloyse Diouf, sur les ondes de la Rfm.

Le professeur Daouda Ndiaye a abondé dans le même sens, soutenant que l’État a confiance en ses experts locaux.

Pour rappel, lors d’une émission sur la chaîne française LCI, le Pr Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin (Paris), a déclaré : « Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le Sida où chez les prostituées, on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas »

Et le Pr Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm de réagir : « Vous avez raison. On est en train de réfléchir en parallèle sur une étude en Afrique pour faire ce même type d’approche avec le BCG. Il y a un appel d’offres qui est sorti ou qu’on va sortir. On va sérieusement réfléchir à ça. Ça n’empêche pas qu’en parallèle, on puisse réfléchir à une étude en Europe et en Australie ».

Ces propos ont soulevé l’ire de tout le continent africain. Des stars africaines du footballeur sont montées au créneau pour dénoncer ces propos racistes.

D’ailleurs, le Club des avocats du Maroc va porter plainte pour propos racistes.