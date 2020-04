Le ministère de la Santé et de l’Action sociale vient de dévoiler les zones de provenance des 57 nouveaux cas au coronavirus. Ce dimanche 26 avril, seuls 2 des 4 Districts que compte de Dakar sont touchés. Il s’agit de Dakar Ouest et Dakar Nord avec respectivement 4 cas (82 au total) et 4 cas (56 au total). 15 nouveaux cas sont détectés à Touba (76 cas au total) et 8 cas à Mbacké (17 cas au total). Les autorités médicales ont identifié 6 cas à Pout (7 au total), 4 cas à Mbao (26 au total), 3 cas à Mbour (16 au total), 2 cas à Goudiry (58 cas au total), 2 cas à Pikine (27 cas au total), 2 cas à Guédiawaye (21 cas au total), 2 cas à Thiès (13 au total). 1 cas à Yeumbeul (17 cas au total), 1 cas à Kaolack (1 au total), 1 cas à Vélingara (8 cas au total), 1 cas à Tambacounda (1 cas total) et 1 cas à Sangalkam (7 au total) ont été déclarés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

A signaler qu’un nouveau cas issu de la transmission communautaire est détecté aux Hlm Bongré de Kaolack. Un cas qui sera comptabilisé lors de la situation de la pandémie du coronavirus de ce lundi 27 avril du ministère de la Santé et de l’Action sociale. De plus, une femme âgée de 60 ans vient de succomber des suites du coronavirus.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 510 cas contacts, 86 cas importés et 76 cas communautaires.

En attendant, 672 cas positifs au Covid-19 sont répertoriés depuis le 2 mars dans le pays. Ils sont répartis comme suit : 283 guéris, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 380 patients encore sous traitement dans les hôpitaux.