Dans le decompte pour la journée du 30 avril 2020, Touba et Mbacké ont enregistré cumulativement 16 cas de Covid-19 et qui sont tous internés au niveau du nouveau site de traitement de Keur Kabb sur la route de Ndiouroul dans une clinique jadis construite par des émigrés Sénégalais de Toscana.

Touba s’est retrouvée avec 8 cas issus de la transmission comunautaire et 7 cas contacts suivis par le service médical.

La commune de Mbacké a enregistré 1 cas issu aussi de la transmission comunautaire.

L’agglomération pourra, néanmoins, se rejouir de voir 5 malades quitter les centres de traitement pour avoir été testés à deux reprises négatifs et déclarés guéris.

Parmi ces guéris, on peut compter le vigile du marché Ocass qui était ramassé dans la nuit du 14 avril non loin de la voie ferrée à Darou Marnane gisant par terre et présentant alors tous les symptômes de la maladie.

Article publié par Sanslimites

