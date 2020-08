Comme annoncé par la presse mercredi, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, va tenir une conférence de presse pour évoquer les nouvelles mesures prises par son département dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

D’après les informations dévoilées par l’APS, la conférence de presse aura lieu demain, vendredi, à 16h GMT. Elle se passera à Dakar, au 4e étage du local du ministère de l’Intérieur, à la salle de conférence.

Pour rappel, lors du conseil des ministres de ce mercredi 05 août 2020, le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au gouvernement de déployer « un dispositif spécial » permettant aux services de sécurité de contrôler l’accès aux lieux publics sur le territoire national, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

« Le président de la République, abordant l’implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a lancé un appel à la jeunesse pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d’amende en cas d’infraction », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

A ce sujet, il a demandé « au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l’accès aux plages et des rassemblements publics, sur l’étendue du territoire national ».

