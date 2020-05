Des chercheurs américains laissent entendre qu’une carence en vitamine D doublerait le risque de souffrir d’une forme grave du coronavirus.

Comme l’Anses le rappelait encore pendant le confinement, la vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire. Une étude de l’université Northwestern, aux Etats-Unis, vient à son tour rappeler l’importance de cette vitamine, en laissant entendre que les personnes qui présentent une carence en vitamine D ont deux fois plus de risques de développer une forme grave du Covid-19.

L’équipe de chercheurs est partie du principe que la différence dans les taux de mortalité des différents pays touchés par le coronavirus ne pouvait pas uniquement s’expliquer par la répartition des âges dans la population ou la qualité des systèmes de santé. En se penchant sur les données statistiques, ils ont alors noté une corrélation entre le taux de mortalité et une carence en vitamine D. Selon cette étude, la carence en vitamine D serait également à l’origine du fameux « orage de cytokine » dont on a beaucoup entendu parler, cette réaction de défense immunitaire disproportionnée qui va jusqu’à provoquer le décès chez certains patients atteints du coronavirus.

« Nos résultats suggèrent que la vitamine D peut réduire la gravité du COVID-19 en supprimant la tempête de cytokines chez les patients COVID-19. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tenir compte d’autres facteurs grâce à la mesure directe des niveaux de vitamine D » ont déclaré les scientifiques.

