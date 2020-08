in Sénégal

by

Coronavirus : Voici d’où proviennent les 55 cas communautaires enregistrés ce mercredi 26 août

Lors de son point quotidien ce mercredi 26 août, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 130 nouveaux cas positifs au coronavirus, dont 55 issus de la transmission communautaire. Les cas communautaires sont répartis comme suite : Guédiawaye (4), Parcelles Assainies (4), Saint-Louis (4), Ziguinchor (4), Liberté (3), Mbao (3), Maristes (3), Thiès (3), Touba (3), Dieuppeul (2), Kaolack (2), Mbour (2), Ndoffane (2), Ouakam (2), Tivaouane (2), Sicap Baobab (1), Cité Keur Gorgui (1), Kanel (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Mamelles (1), Matam (1), Mermoz (1), Rufisque (1), Sicap Foire (1), Sokone (1) et Zone de Captage (1). Cet article Coronavirus : Voici d’où proviennent les 55 cas communautaires enregistrés ce mercredi 26 août est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Coronavirus : Voici d’où proviennent les 55 cas communautaires enregistrés ce mercredi 26 août was last modified: by