Lors de son point quotidien, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 112 nouveaux cas positifs au coronavirus. Cependant, il faut noter que si le ministère a annoncé 13 cas communautaires.

Ces cas communautaires sont répartis entre Colobane (2),Rufisque (2),Touba (2),Cité Sipres (1),Dalifort (1),Keur Massar (1),Kaolack (1) ,Mbao (1), Nord Foire (1) et Plateau (1).50 Patients ont été déclarés guéris. 27 cas graves sont admis en réanimation.

A ce jour le Sénégal compte 6698 cas positifs, dont 4341 guéris, 108 décédés, et donc 2248 patients encore sous traitement.