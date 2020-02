Ce mardi, la directrice de la Santé, Khamess Ngom Ndiaye, a fait une révélation de taille sur un sénégalais qui aurait réussit à quitter Wuhan et embarquer pour le S2négal. « Hier même, on a eu une alerte, ça nous a paru un peu bizarre. Il s’agit d’une personne qui a quitté Wuhan et qui est allé jusqu’à Hong Kong pour se destiner au Sénégal. Et nous remercions les autorités de l’aéroport. On a même remonté l’information jusqu’à l’Anacim. Donc c’est un fugitif. Et c’est extrêmement dangereux », a fait savoir le Dr Khemess Ngom lors d’une réunion de coordination.

Ce passager sénégalais, qui viendrait de Wuhan, épicentre du Coronavirus, voulait embarquer à bord d’un vol de la compagnie aérienne Turkish Airlines. Mais, au vu de la situation sanitaire actuelle, la compagnie a contacté les autorités sénégalaises pour leur faire part de la situation. Mais, celles-ci ne donneront pas leur aval pour le débarquement du passager en question à Dakar.

«C’est une information qu’on a reçue le lundi comme tout le monde, et aussitôt nous avons vérifié. Et actuellement on ne l’a pas encore dans le territoire sénégalais. On nous a dit que c’est quelqu’un qui avait quitté Wuhan. Ce qui n’est pas très exact parce que Wuhan est aujourd’hui en quarantaine », explique-t-elle, sans avoir plus de nouvelles. Quoi que, le ministère de la Santé dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr et les autorités médicales ont déployé des dispositions techniques un peu partout où c’est nécessaire.

