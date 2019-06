Corruption : David Mbow patron de NVA risque la prison et une grosse amende

David Mbow le patron de Nva(nouvelle vision de l’automobile) une entreprise de vente et de location de voitures de luxe à Dakar est cité dans une affaire de corruption.Il risque gros dans cette affaire de corruption.En effet il a bénéficié d’un marché de maintenance(vidanges,entretien etc) des voitures des collectivités locales pour une durée d’un an ,qu’il a obtenue grâce à l’appui de l’homme d’affaire Cheikh Amar .

Ce pendant David Mbow ne disposant pas de garage pour faire la maintenance des voitures des collectivités locales est poursuivi pour corruption .Ce dernier savait bien qu’il n’était pas disposé à respecter le contrat .

Le procureur Seydina Omar Diallo a demandé a la chambre correctionnelle de Dakar une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme ferme et une amande de 150 millions de Fcfa contre David Mbow.

Le juge Maguette Diop a renvoyé l’affaire jusqu’au 11 juillet 2019.

Affaire à suivre…

sanslimite