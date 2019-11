L’apparition d’Ahmed Khalifa Niass sur la Tfm gênerait-elle des personnes prêtes à tout pour l’empêcher ?

En tout cas, l’homme politique et non moins chef religieux s’inquiète et se pose des questions dans ce communiqué. “Déjà, et lors du dernier Quartier Général du mois de Ramadan passé, le talentueux et intègre Pape Cheikh Diallo a déclaré, en direct, à l’antenne, avoir fait l’objet d’une tentative de corruption. Pour un montant de 14 millions afin qu’il décale l’invitation faite à Dr Ahmed Khalifa Niasse. Comme si la tentative continuait, on a vu l’émission d’Aïssatou Diop Fall, Face 2 Face faire l’objet d’une déprogrammation. Alors que la productrice avait sollicité et obtenu son enregistrement avec Dr Ahmed Khalifa Niass. Annoncée vendredi et samedi, c’est un Oumar Sarr qui apparaît en rediffusion à la place du profil annoncé. Est-ce le syndrome du Ramadan de Pape Cheikh Diallo qui réapparaît au Gamou ?

Menaçant ainsi la crédibilité, voire la stabilité, d’un organe qui se trouve être le fleuron de la presse privée ? À moins que ce ne soit un fait de la Direction même de la TFM comme l’assure Aïssatou Diop Fall. Sans que les téléspectateurs qui doivent avoir une explication ne soient pris en compte. Un suicide médiatique, en quelque sorte”.

Seneweb