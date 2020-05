Freiné par la pandémie à Coronavirus COVID-19, le PDCI-RDA relance sa machine après l’assouplissement des mesures restrictives dues à la crise sanitaire. Au niveau du secrétariat exécutif, des dispositions sont prises pour la reprise progressive des activités du parti septuagénaire.

A en juger par les différentes rencontres convoquées par le Chef du Secrétariat Exécutif, Maurice Kakou Guikahué, les jours et semaines à venir. L’objectif est clair, mettre les troupes en ordre de bataille car plusieurs défis attendent le PDCI-RDA à 5 mois de l’échéance électorale d’octobre 2020. L’organisation de la convention élective du candidat du PDCI-RDA pour la prochaine présidentielle, l’enrôlement pour la liste électorale (Rle), les préparatifs de la présidentielle sur le terrain…

Autant de défis qui nécessitent que l’on se mette rapidement à la tâche après cette période difficile de la COVID-19. Ainsi les délégués départementaux et Communaux, les Coordonnateurs du Grand Conseil Régional sont conviés à des séances de travail, à partir du mercredi 27 mai au siège du PDCI-RDA à Cocody. Le jeudi 28 mai, c’est sera au tour des présidents du Comité d’organisation pratique de la convention, du Comité Scientifique, des cellules et des commissions du Comité d’organisation pratique de la prochaine convention d’être conviés à une séance de travail toujours au siège du PDCI-RDA.

Comme on le constate, la machine du PDCI se remet en marche. Plus question de traîner les pas. Les délégués communaux et départementaux, les coordonnateurs du Grand conseil régional, les présidents des structures spécialisées telles que la Jpdci et l’Ufpdci sont tous appelés à se mettre au travail. C’est-à-dire abandonner les bureaux et autres salons feutrés pour investir le terrain. Il faut rapidement se mettre à la tâche pour reprendre la mobilisation et la remobilisation là où elle a été stoppée à cause de cette crise sanitaire. Tel est le mot d’ordre.

KKP, Yasmina Ouégnin, henri konan bédié, Maurice kakou Guikahué, Rémi Allah Kouadio, Thierry Tanoh, Tidjane Thiam, Noël Akossy bendjo, Jean Louis Billon et KKB candidats potentiels du PDCI à la présidentielle

Les différents délégués et responsables des structures spécialisées sont donc invités à aller vers leurs bases car c’est une véritable course contre la montre qui va être engagée eu égard au temps perdu. L’opération pour l’établissement des cartes nationales d’identité est en cours, cette opération est doublée par des audiences foraines pour permettre à ceux qui n’ont pas d’actes de naissance de les obtenir. En mi-juin, sauf changement, l’opération d’enrôlement pour la liste électorale devrait être lancée.

Les populations ivoiriennes et en particulier les militants du PDCI doivent être sensibilisés à cet effet. Et ce travail incombe aux responsables du PDCI à la base. Chacun est donc interpellé face à ces grosses activités qui, il faut le dire, vont conditionner la victoire à la présidentielle d’octobre 2020.

