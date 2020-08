“Je suis candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.” Vient de déclarer Alassane Ouattara président de la République de Côte d’Ivoire ce jeudi 6 août 2020.

Le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, le RHDP, l’avait officiellement désigné comme candidat pour un troisième mandat. Ouattara avait demandé un délai supplémentaire pour examiner cette nomination, indiquant qu’il annoncerait sa décision dans un discours à la nation le 6 août.

“Je vous demande de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement”, avait déclaré M. Ouattara lors d’un conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Abidjan.

Alassane Ouattara, 76 ans, qui parlait de préparer le terrain pour une nouvelle génération de dirigeants au début de cette année, vient de mettre fin au suspens. Malgré la pression de l’opposition, il annonce sa candidature pour la présidentielle du 31 Octobre 2020.

Je suis candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. pic.twitter.com/aYVR2tKEih — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) August 6, 2020

Cet article Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara annonce sa candidature pour un 3ème mandat est apparu en premier sur Sunubuzz.