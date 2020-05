Dans une vidéo rendue publique le 17 mai 2020, La Guêpe, activiste proche de Guillaume Soro, l’on peut voir le députe Touré Alpha Yaya se filmer devant des piles de billets de banque, dans une banque.

Une vidéo qui écœure des Ivoiriens. L’affaire fait grand bruit au bord de la lagune Ebrié ces derniers temps. En effet, dans une vidéo publiée par Maïmouna Camara dit La Guêpe, l’on aperçoit Alpha Yaya Touré, député-maire de Gbon, localité située dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d’Ivoire, vêtu d’un boubou en Bazin en train de fièrement se faire une vidéo devant des piles de billets de banque empilés les uns contre les autres qu’il était en train de retirer, dans une banque abidjanaise.

Il a également pris le soin de filmer tout le local pour montrer qu’il était bel et bien à la banque. L’individu qui accompagnait le député pro-Soro qui a rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), d’Alassane Ouattara n’a pas manqué ce plaisir. Car celui-ci à son tour s’est filmé devant les billets de banque. En clair, chacun tenait à immortaliser la scène car fier de rentrer en possession d’une somme en espèce estimée à un milliard FCFA.

Alpha Yaya Touré se filme dans une banque devant des liasses de billets

Des images qui indignent de nombreux Ivoiriens qui pour la plupart tirent le diable par la queue en cette période difficile de Coronavirus. Dans la vidéo on y entend, le député, au guichet de la banque, échanger avec un interlocuteur. A la vue de l’argent, il s’exclame : « djougou son prin ». Traduction littérale du malinké au français : le cœur des méchants va se déchirer. Autrement dit, dans le jargon populaire ivoirien : les jaloux vont mourir ou encore leur cœur est mort. Que recherchait Alpha Yaya en faisant cette vidéo ? Voulait-il se moquer des Ivoiriens qui n’ont plus un repas par jour ou faisait-il allusion à ses ennemis politiques ?

La scène remonterait au 18 mars 2020. Le député RHDP se pointe au guichet d’une banque avec trois chèques rassemblés par une trombone. Les premier et deuxième chèques sont respectivement d’une valeur de 360 millions FCFA, soit 720 millions FCFA. Le dernier est d’environ 280 millions FCFA. Soit près de un milliard FCFA. Pour bien faire les choses, les chèques ont été émis la veille, à savoir le 17 mars 2020, via l’étude d’une notaire dont les bureaux sont au Plateau (Abidjan) et dont nous taisons le nom. Coïncidence ? Toujours est-il que c’est le jour où les parlementaires RHDP ont adopté la nouvelle constitution controversée.

Quoique ceux-ci ne portent pas le nom du député, mais celui d’un homme aux initiales DCO ; c’est curieusement lui qui va encaisser l’argent. Rappelons qu’Alpha Yaya Touré a annoncé le jeudi 25 avril 2019, son ralliement au RHDP. « (…) Après toutes ces constructions en 2016 et en 2017, je n’ai pu rien réaliser en 2018. Parce que tous les chantiers étaient bloqués. Amadou Gon dit qu’il va envoyer les engins pour profiler les routes et les bitumer. Il a promis un mois pour terminer tous les chantiers arrêtés. Est-ce que je peux refuser une telle offre à cause de mes convictions ? Est-ce que je peux être mon propre ennemi ? (…) », avait-il expliqué à ses parents.

Jusque-là, le député n’a pas encore réagi. Il s’est juste contenté d’inviter la jeunesse ivoirienne à gagner honnêtement sa vie, alors qu’il rompait le jeûne dans un grin, le dimanche 17 mai 2020.

Karina Fofana

