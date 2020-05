Le RHDP toujours fort, sans Bédié, Anaky, Soro, Mabri », c’est la manchette d’un journal qui a fait rigoler les Ivoiriens, hier. C’est irréaliste de penser que le RHDP qui se résume aujourd’hui au seul parti RDR, demeure encore, cette machine puissante que l’on a connue depuis sa création en 2005 à Paris.

Sans verser dans le fétichisme des chiffres, faisons juste une petite piqûre de rappel en nous appuyant sur les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2010. Au premier round de ce scrutin, Laurent Gbagbo, président sortant, obtient 38,04 %, le président Alassane Ouattara, président du RDR, a obtenu 32,07 % des voix, Henri Konan Bédié 25,24 %, Toikeusse Mabri 2,57 %. Ce tableau nous montre clairement que le Rdr, dans ses heures de gloire, n’a pas été capable de remporter à lui seul, l’élection présidentielle. Il a fallu s’appuyer sur des alliés qui étaient comme des ‘’messies’’, pour que ce parti goûte aux délices du pouvoir pour la première fois.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Mabri limogé, Flindé nommé ?

A en juger par les résultats engrangés par le candidat Alassane Ouattara, alors candidat du RHDP au second tour de la présidentielle de 2010, 54.10% pour Alassane Ouattara contre 45.90% pour Laurent Gbagbo). Comme on le constate, le Rdr qui ne pèse dans la balance électorale que 32%, doit son accession à la magistrature Suprême au PDCI-RDA, avec le président Henri Konan Bédié, à l’UDPCI de Mabri Toikeusse, au Mfa du président Anaky Kobena, sans oublier Soro Guillaume, avec les Forces Nouvelles qui, il faut avoir le courage de le dire, constituaient une entité forte au sein du rassemblement des républicains. Après avoir cassé toutes ces béquilles qui l’ont porté au pouvoir et qui le soutenaient, l’on se demande par quelle alchimie, le Rdr seul, malgré ses nouveaux habits Houphouëtistes ( ?) pense remporter la prochaine présidentielle.

Le RHDP de Ouattara

A l’analyse de ce tableau, sus-dessus mentionné, il serait utopique de croire aux déclarations du genre « Le RHDP, qui se résume désormais au Rdr, est toujours fort, sans Bédié, Anaky, Soro, Mabri ». Même si l’on ne le dit pas assez haut et fort, qu’avec le départ de Soro Guillaume, c’est une frange importante des militants de la case qui ont tourné le dos à la rue Lepic. C’est donc un Rhdp pour ne pas dire un Rdr très amaigri qui se bat comme un beau diable pour s’affirmer. Mais à regarder de près cette dislocation du Rhdp, ce sont les vrais Houphouëtistes qui tournent le dos au RDR.

Daniel Kablan Duncan, Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, Albert Toikeusse Mabri et Adama Bictogo au Sofitel Hôtel Ivoire le jeudi 12 mars 2020 au Conseil politique du RHDP

Des esprits éclairés avaient prédit ce rassemblement des vrais houphouëtistes. Aujourd’hui, les événements leur donnent raison. Henri Konan Bédié, Soro Guillaume, Anaky Kobéna et aujoud’hui Mabri Toikeusse. Ces poids lourds de la scène politique ont tous compris que contrairement à ce qu’ils avaient pensé et rêvé, les valeurs d’Houphouët qu’ils défendaient n’étaient pas partagées par leur parti allié d’un jour. Peut-être qu’ils se sont rendus compte que le loup avait revêtu simplement l’habit de l’agneau.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Et ces vrais houphouëtistes ont décidé de faire marche arrière. Certainement, ils se rassembleront tous autour du président Henri Konan Bédié, le vrai héritier de Félix Houphouët-Boigny, pour continuer à défendre les vraies valeurs chères au père fondateur que sont la paix et la démocratie.

Nouveau Réveil

RHDP parti affaibli. RHDP parti affaibli

<a href=”https://www.afriksoir.net/apres-depart-pdci-udpci-mfa-le-rhdp-rdr-un-parti-tres-affaibli/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Après le départ du PDCI, de l’UDPCI et du MFA; le RHDP, un parti très affaibli est apparu en premier sur Snap221.info.