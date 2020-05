Près de trois semaines après la vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, dans laquelle il était apparu aux côtés d’une jeune fille, le Commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kouamé, est revenu sur l’affaire « Sugar Daddy », ce lundi 25 mai 2020.

Dans un texte publié sur sa page Facebook, le Contre-amiral dit avoir compris l’émotion que cette affaire a suscité dans l’opinion publique. Et d’ajouter : « Je voudrais vous assurer de ma parfaite appréhension de la situation et de l’attention que vous portez à mon égard. Cela démontre de l’intérêt que vous montrez pour une vie publique respectueuse des règles de vie en communauté ».

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Affaire « Sugar Daddy », Ange Kessi admet une erreur

« Aussi voudrais- je vous dire merci pour le soutien que vous m’avez manifesté à travers vos prières, vos écrits et appels », a-t-il écrit. Pour rappel, c’est dans une vidéo de quelques secondes seulement, rendue publique le 11 mai dernier, qu’on y voit l’officier supérieur en culotte bleue et sous vêtement blanc, allongé sur un lit, dans une chambre. A ses côtés, une jeune et belle fille portant une sorte de nuisette. Celle-ci se prend en selfie et sourit.

Ange Kessi évoque et l’affaire Sugar Daddy

Très vite, l’homme se lève en regardant l’objectif, de sorte que son visage est explicitement visible, puis se dirige vers la douche. Suite à la vidéo qui a circulé sur la toile et surtout les articles d’Afriksoir, Ange Kessi s’était confié au site d’information L’Intelligent d’Abidjan le 13 mai 2020, confirmant que les faits se sont déroulés à son domicile et non dans un hôtel contrairement à la rumeur. « Vous pensez que je peux me permettre ce genre de choses?

Sugar Daddy et une jeune fille qui le filme

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Vraiment ! C’est bien chez moi! Vous me voyez moi, aller dans une chambre d’hôtel de cette façon ? Ce n’est pas moi qui ferait cela ! Que les gens apprennent à me connaître », avait fait savoir le commissaire du gouvernement. Bien avant, la jeune fille en question avait déjà déclaré, dans une seconde vidéo : « C’est mon père ».

Moïse Yao K.

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-ivoire-apres-setre-explique-aupres-hierarchie-ange-kessi-evoque-son-apprehension-situation-dans-laffaire-sugar-daddy/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Après s’être expliqué auprès de sa hiérarchie, Ange Kessi évoque son « appréhension de la situation » dans l’affaire Sugar Daddy est apparu en premier sur Snap221.info.