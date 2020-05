Le vendredi 29 mars 2020, un communiqué du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a été relayé par le site d’information du quotidien Nouveau Réveil, proche du parti fondé par feu Felix Houphouët-Boigny et ses compagnons. Ledit communiqué convie les 4 et 5 juin 2020, les membres du bureau politique élargie aux comité des sages à la maison du PDCI sise à Cocody.

Celui-ci est libellé comme suit : « Le président Henri Konan Bédié (HKB) convie les membres du bureau politique à une session extraordinaire, du jeudi 4 au vendredi 5 juin 2020, au siège du parti, à Cocody. Cette session extraordinaire est élargie aux membres du comité des sages », ni plus, ni moins. Ce rendez-vous s’annonce décisif car cette rencontre de deux jours est placée en prélude du choix du candidat du PDCI au compte de la présidentielle du 31 d’octobre 2020. Que va-il se passer ? Est-ce que le candidat naturel du PDCI par les textes du parti, HKB se portera candidat à la candidature ou fera plutôt la place à la nouvelle génération ?

En tout cas, si le président du PDCI n’est pas candidat qui peut-être le bon cheval ? Un consensus sera-t-il trouvé ? Mais, autour de qui ? De Jean-Louis Billon à Kouadio Konan Bertin (KKB) en passant par Thierry Tanoh, Tidjane Thiam et Kouassi Kouamé Patrice dit KKP. Sans oublier, les potentiels ressources que dispose le parti septuagénaire comme Jacques Mangoua et Jérémie N’Gouan. Tout porte à croire que, si le Sphinx de Daoukro laisse la place à la nouvelle génération le consensus sera difficile. L’on se souvient encore quand KKB avait indiqué que si Bédié n’est pas candidat, il le serait pour défendre les couleurs du parti.

Convention du PDCI

« Henri Konan Bédié est le candidat naturel du PDCI pour la convention du parti mais s’il n’est pas candidat, tous ceux qui voudront l’être seront obligés de se soumettre à l’épreuve des primaires », a indiqué le mardi 12 mai 2020 KKB à APA. Quant a KKP, député de Yamoussoukro avait au cours du bureau politique dans un discours qu’il a lu publiquement montrer sa volonté de se porter candidat si jamais Bédié n’est pas intéressé. « A 57 ans révolus, je ne suis plus vraiment un jeune, ni un vieux non plus.

Cependant, notre génération est la mieux formée et la plus outillée pour répondre aux enjeux actuels et futurs dans tous les domaines sans exclusive et sans complexe », a rappelé KKP le 19 décembre 2020 en présence du président du parti, les membres du bureau politique et ceux du comité des sages. Notons que la convention du PDCI est prévue du 12 au 14 juin 2020, dans un contexte toujours de crise sanitaire liée à la maladie à Coronavirus (Covid-19).

Alors certainement, à cause des mesures barrières éditées par le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, la mobilisation autour de l’événement pourrait être soft. A l’opposé le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara, a déjà désigné son candidat en la personne de l’actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis le jeudi 12 mars 2020. Au soir donc du 14 juin 2020, le présentant du PDCI sera connu de tous.

Charles Yokoli

L’article Côte d’Ivoire : Bédié convoque les membres du Bureau politique du PDCI en vue de la convention de désignation du candidat est apparu en premier sur Snap221.info.