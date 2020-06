Henri Konan Bédié limoge un pro-Tidjane Thiam. Basile Yao, proche de ce dernier a été démis de son poste, sur proposition de Maurice Kakou Guikahué, un message très clair, à quelques jours d’un important Bureau politique devant plancher sur la convention de désignation du candidat du PDCI.

la décision a été prise le 12 mai 2020. Et le lien n’avait pas été fait tout de suite. les langues ont commencé à se délier. »Article 1er : Madame Céline Yassine Le Guern Delloh est nommée Délégué Général du PDCI-RDA de Paris Seine et Marne, en remplacement de Monsieur Yao Basile. Article 2 : La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à la date de sa signature. Article 3 : Le Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif, le Secrétaire Exécutif chargé des Délégations Générales, le Secrétaire Exécutif chargé de l’Organisation et de la Mobilisation et le Secrétaire Exécutif chargé des Études et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée », indiquait la décision prise par le Sphinx de Daoukro.

La décision de remplacement de Basile Yao, militant actif du PDCI en France, réputé fidèle, a surpris plus d’un. D’autant que les militants ne lui connaissaient aucune faute politique. Et surtout que la direction du parti à Abidjan n’a donné aucune explication. « Après avoir pris acte de mon retrait au poste de Délégué Général de Paris Seine-et-Marne , je voudrais humblement partager avec le président Henri Konan Bédié, mon entière disponibilité dans la marche du PDCI-RDA vers les échéances présidentielles », a réagi Yao, dans un ton d’humilité.

« Je prends donc acte et loin de spéculer sur les raisons de ce retrait, je remercie le président Henri Konan Bédié, l’ensemble de la grande famille de la diaspora et les forces vives qui tiennent en éveil la flamme militante sur toute la métropole. Je suis PDCI-RDA et je le demeurerai. Longue vie au PDCI-RDA », a-t-il ajouté. De fait, Maurice Kakou Guikahué, fervent défenseur de la candidature de Bédié, dont il se voit le vice-président, à en croire ses détracteurs, a proposé l’éviction de Yao à Bédié, suite à une sortie publique de celui-ci, en faveur de la candidature de Tidjane Thiam.

« Nous lisons depuis peu, dans la presse, les réseaux sociaux et autres que l’honorable Tidjane Thiam a fait ceci, a fait cela, il aurait même abandonné le PDCI-RDA, le parti du père fondateur de la Nation Ivoirienne ? Avons-nous oublié que Tidiane Thiam est le petit-fils du Président Félix Houphouët Boigny ? Avons-nous oublié que Tidiane Thiam est le filleul du Président Henri Konan Bédié ? Monsieur Tidjane Thiam, le Président Tidjane Thiam, le Ministre Tidjane Thiam a sa place au PDCI-RDA comme nous tous, comme tous les militants », avait déclaré Basile Yao, sur le site Businessactuality, fin avril 2020.

C’est cette position publique en faveur de l’ex-Directeur général de Credit Suisse, qui a valu sa sanction. Depuis lors, les partisans de Thiam au sein des instances du parti de Félix Houphouët-Boigny se tiennent à carreau. La décision d’envoyer ce signal à ceux qui ne soutiennent pas la candidature de Bédié est en prévision du Bureau politique des jeudi et vendredi 5 mai 2020. Celui-ci doit tabler sur les conditions pour être candidat à la candidature du PDCI. Un document interne de la direction, qui a fuité sur les réseaux sociaux, fait état d’une présence continue de dix ans au sein dudit Bureau politique. Une condition que très peu, parmi les présidentiables au PDCI, remplissent hormis Bédié.

