Pour Emmanuel Yao N’Goran, ex-fonctionnaire international et écrivain, dissident du PDCI et cadre du RHDP, Henri Konan Bédié devrait « entendre la voix de la sagesse » et éviter d’aller à la compétition électorale de la présidentielle d’octobre 2020, où il sera opposé à des candidats de la « nouvelle génération », dont Amadou Gon Coulibaly, soutenu par le Président Alassane Ouattara.

Il faut le dire clairement à mes sœurs, frères et amis du PDCI-RDA. Mon père, notre père, Henri Konan Bédié, ne mérite pas de se soumettre à une autre compétition électorale. À son âge, il devrait être encouragé à faire entendre la voix de la sagesse, de la retenue et de la renonciation. Il ne devrait plus affronter des joutes électorales qu’il ne pourrait gagner. Il y a un temps pour tout. Même s’il gagnait les présidentielles prochaines, il ne pourrait diriger notre pays avec la vigueur requise.

A lire aussi : Voici le vrai témoin de l’accord d’alternance entre Bédié et Ouattara : « Nous étions trois, aucun assistant ou autre » (Bédié)

Il ne pourrait avoir un sens de jugement et de discernement, une capacité et une endurance pour absorber les pressions psychologiques de charges présidentielles. Il ne pourrait pas supporter les pressions des charges présidentielles. Il faudrait que mes sœurs et frères du PDCI-RDA aient pitié du Président Bédié. La dernière fois que je l’ai vu, en juin 2018, aux obsèques de mon oncle Tanoh Kouadio Joseph, à Daoukro, il n’avait pu marcher chez le défunt maire, à la place qui porte son nom ou même au cimetière, sur de courtes distances.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Le Président Henri Konan Bédié a besoin de repos. À son âge, on ne cherche plus à se soumettre aux pressions de charges présidentielles d’un pays dont la majorité de la population est jeune. C’est une question de bon sens. Paix en vos demeures et cœurs !

Emmanuel Yao N’Goran

Bédié compétition électorale

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-ivoire-bedie-soumettre-competition-electorale-emmanuel-yao-ngoran/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : « Bédié ne mérite pas de se soumettre à une autre compétition électorale » (Emmanuel Yao N’Goran) est apparu en premier sur Snap221.info.