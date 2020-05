C’est la deuxième coordination de l’UDPCI à réclamer la candidature d’Albert Toikeusse Mabri, en deux semaines. Le samedi 16 mai 2020, les militants, les membres du Secrétariat régional, les coordinateurs, et les responsables des structures spécialisées de l’UDPCI de la région de la Nawa (Soubré) se sont retrouvés en une réunion extraordinaire pour asseoir une position commune face à l’actualité politique et vis-à-vis de leur parti et du RHDP. Voici le communiqué final de cette réunion qui n’est rien d’autre qu’une déclaration de soutien à la candidature du Dr Albert Toikeusse Mabri.

Ce jour samedi 16 mai 2020 de 13h 40mn à 16h40mn à Soubré, nous les membres du secrétariat régional de l’Udpci de la Nawa, les coordinateurs départementaux, communaux et sous-préfectoraux , les responsables des structures spécialisées des femmes , des jeunes et des enseignants de L’UDPCI de la région de la Nawa se sont réunis pour statuer sur la vie et l’actualité politique .

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Mabri chasse les pro-Ouattara de la direction de l’UPDCI

Au terme des échanges, nous avons décidé ce qui suit :

Prenons acte de la formation du nouveau gouvernement sans le président de l’Udpci, en la personne du Dr ALBERT TOIKEUSSE MABRI, bien que nous demeurons jusqu’à preuve du contraire, Rhdp.

Prenons acte du communiqué final de la réunion de la direction du parti en date du 02 mai 2020 à Abidjan, qui recommande une large consultation des militants de la base à l’effet d’une meilleure appréciation de la résolution du conseil politique du Rhdp du 12 mars, désignation Mr Amadou Gon comme candidat du Rhdp à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Félicitons Mr le Président du parti, Dr Albert TOIKEUSSE MABRI pour son courage, sa constance, sa clairvoyance politique et sa détermination à défendre les intérêts de l’Udpci, notre parti.

Exigeons le strict respect des résolutions issues de nos congrès de 2013 et de 2018 et bureaux politiques demandant au Dr Albert TOIKEUSSE MABRI de faire acte de candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Reiterons notre soutien indéfectible et sans faille le soutien de tous les responsables.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Reiterons le soutien indéfectible et sans faille de tous les responsables UDPCI et de tous les militants de base de la grande région de la NAWA au Dr Albert TOIKEUSSE MABRI, président de notre parti pour lui assurer une victoire certaine à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Enfin, nous appelons tous les militants à rester mobilisés et à l’écoute de la direction du parti.

Fait à Soubré,

Le samedi 16 mai 2020

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-mabri-candidature-reclamee-udpci/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Ce n’est pas fini avec Mabri, sa candidature réclamée par l’UDPCI est apparu en premier sur Snap221.info.