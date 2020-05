A l’apparition du coronavirus en Côte d’Ivoire, le gouvernement a appelé à une chaîne de solidarité afin de soutenir les populations démunies et lutter contre la propagation du virus. Plusieurs dons ont été faits dans ce sens. Ainsi, le vœu de la Directrice du Département Politique et stratégie de l’ONG Association de soutien à l’autopromotion sanitaire urbaine (ASAPSU) et PCA de la Fenosci, Solange Koné, c’est de voir cette solidarité s’exercée au bénéfice des populations.

La chaîne de solidarité lancée par le gouvernement contre le coronavirus a été entendue par les acteurs de plusieurs secteurs d’activité. Les dons en vivres et non-vivres ont été offerts afin de soutenir les populations démunies. Cependant, ces dons ont-ils été vraiment été remis à ces populations cibles ?

A lire aussi : Côte d’Ivoire : « Le système éducatif et sanitaire est une véritable bombe à retardement »

En tout état de cause, la PCA de la Fenosci lance un appel : « Nous avons rencontré le ministre et nous lui avons dit qu’il n’y a pas moins de 30 ONG qui travaillent à informer les communautés sur le terrain et cette activité continue. Aujourd’hui ce que nous voulons, c’est de voir que toute la solidarité qui s’exerce soit véritablement au bénéfice des populations. Que toute la peine que se donne le gouvernement, les dons et autres actions soient vraiment bien orientées vers les populations qui sont les plus démunies pour nous tous soyons dans de bonnes conditions », a-t-elle déclaré ce mardi 26 mai 2020, au siège de l’ASAPSU à la Riviera Allabra.

Solange Koné, PCA de la Fenosci et des membres de sa structure

Solange Koné va plus loin en demandant la transparence dans la gestion de la crise du coronavirus : « Que régulièrement, on rende compte aux communautés tout ce qui a été fait, à quoi cela a servi et qu’est-ce que cela a donné. La société civile va entreprendre quelques petites études pour voir comment les choses ont été. Pas pour embêter le gouvernement mais le féliciter si ce qui a été fait l’a bien été », dit-elle.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Notons par ailleurs que l’ONG ASAPSU, est membre du COSCI (Conseil des organisations de lutte contre le VIH SIDA), la CSCI (la convention de la société civile Ivoirienne), le RIOF (Réseau ivoirien des organisations feminines), la Fenosci (Fédération nationale des organisations de santé de Côte d’Ivoire). Elle promeut la couverture sanitaire universelle.

Prince Beganssou

chaîne de solidarité coronavirus

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-chaine-de-solidarite-coronavirus-que-les-dons-et-autres-actions-soient-bien-orientees-vers-des-populations-directrice-asapsu/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire coronavirus : Que les dons et autres actions soient bien orientées vers des populations (PCA Fenosci) est apparu en premier sur Snap221.info.