La conseillère technique du ministre de la Santé et l’Hygiène publique, Dr Edith Kouassi, dans une adresse aux restaurateurs et tenanciers de maquis, les a mis face à leur responsabilité dans la lutte contre la COVID-19.

C’était lors du point-presse du Cicg du vendredi 29 mai 2020. « Les maquis doivent assumer leur responsabilité vis-à-vis de leur clientèle, de leur personnel ou employé en vue de garantir, de manière durable, leurs activités dans ce contexte de la COVID-19.

Ces lieux très fréquentés doivent être sécurisés pour tous, car propices à la propagation de la maladie si les mesures préconisées par le gouvernement ne sont pas respectées. L’hygiène, la salubrité des locaux et le respect des mesures barrières en particulier la distanciation physique doivent être de mise », a-t-elle affirmé.

Les maquis et restaurants invités à respecter la distanciation

Elle a aussi insisté sur l’entretien des maquis et restaurants « Aménagez vos différents espaces en conséquence. Le caractère dangereux de ce virus qui n’épargne personne ni les activités des hommes n’est plus à démontrer. Nous constatons que les mesures barrières sont insuffisamment mises en œuvre et cela nous préoccupe. La maladie n’est pas encore finie. Et à ce jour, aucun médicament ni vaccin existe », a insisté la conseillère technique.

Par ailleurs, Dr Edith Kouassi note aussi que le taux de positivité des malades qui oscille entre 6 et 11% connait des pics de 7 à 18% ces derniers jours. Avant de rappeler le strict respect des mesures barrières.

