Étienne M’Ponon, SG de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) a été gardé en vue après son audition le jeudi 14 mai 2020 à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale suite à l’interpellation de Serge Koffi le Drone.

L’affaire de l’interpellation du cyberactiviste Serge Koffi dit le Drone continue de faire parler d’elle. En effet, Étienne M’Ponon, SG de la plateforme EDS, proche de Ouégnin a été écroué après son audition dans l’affaire Serge Koffi du jeudi 14 mai à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Et ce, en attendant sa comparution devant le procureur de la république, a appris auprès des sources proches du mouvement. Selon Me Toussaint Dako, l’avocat de Serge Koffi, « le secrétaire général de EDS a été entendu et ils ont décidé de la garder en détention ».

Dans un communiqué en date du vendredi 15 mai 2020, dont Afrik Soir a reçu copie, Dr Gervais Sako Boga, président de la Fondation ivoirienne pour les droits de homme et la vie politique (FIDHOP), a fermement condamné l’interpellation par la police de Fiacre François Ebiba Yapo dit “Sekongo Koné” et Etienne M’Ponon.

« Suite à l’interpellation musclée, le jeudi 7 Mai dernier à Abidjan, du jeune cyberactiviste pro-Gbagbo, membre du Front Populaire Ivoirien, Yapo Ebiba Franck Fiacre dit « Serge Koffi », le régime-RHDP au pouvoir a décidé de convoquer et de mettre aux arrêts, le jeudi 14 mai 2020, M. Etienne M’Ponon, qui est le secrétaire général du Comité opérationnel de la coalition de l’opposition dite ‘’Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté’’ (EDS). La Fondation Ivoirienne pour les Droits de l’Homme et la vie politique (FIDHOP) condamne d’emblée la méthode d’interpellation de Serge Koffi ; ainsi que les sévices corporelles et physiques, de véritables tortures, qu’il aurait subies lors de son interrogatoire, dans le but de lui arracher des aveux, comme l’on a pu le lire sur les réseaux sociaux », a fait observer Dr Gervais Sako Boga.

Affaire Serge Koffi le Drone

« De telles violations des Droits de l’Homme sont interdites par tous les instruments pertinents des Droits de l’Homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et par la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. De plus, La FIDHOP condamne tous les obstacles imposés à l’avocat du jeune cyberactiviste, Me Toussaint Zahui Dako, avant que celui-ci ne rentre en contact avec son client. Pour la FIDHOP, eu égard aux pratiques du régime-Ouattara, qui s’est spécialisé dans la neutralisation de ses opposants politiques sur la base de faux procès, l’interpellation du secrétaire général du Comité opérationnel de EDS ne vise qu’à intimider l’opposition ivoirienne. Dès lors, la FIDHOP considère que ces arrestations sont purement politiques ! », a indiqué l’ancien secrétaire exécutif du CNDHCI.

Et de conclure en ces termes, « c’est pourquoi, la FIDHOP exige la libération du SG de EDS, M. Etienne N’Ponon; ainsi que celle du cyberactiviste Yapo Ebiba Franck Fiacre dit « Serge KOFFI » ! La FIDHOP invite l’opposition politique ivoirienne et la société civile, mais surtout le peuple souverain à se mobiliser pour faire cesser cette dictature qu’impose le RHDP à la Côte d’Ivoire, à la faveur de l’élection présidentielle à venir. La FIDHOP prend encore à témoin toutes les organisations et institutions internationales de défense, de protection et de promotion des Droits de l’Homme, à qui sera transmise une copie du présent Communiqué ».

Rappelons que l’interpellation d’Étienne M’Ponon fait suite à celle de Fiacre François Ebiba Yapo dit Serge Koffi le Drone, cyberactiviste pro-Gbagbo le jeudi 7 mai 2020 à Yopougon Sogefia. Celui-ci est accusé de trouble à l’ordre public, incitation à la haine et à la révolte, appel à la rébellion et à la destruction de biens publics et diffamatoires et injures sur internet. Il est actuellement détenu à la prison de Grand-Bassam.

Karina Fofana

