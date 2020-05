Selon Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne de 2020, le RHDP, constatant son retard cuisant sur les réseaux sociaux a décidé de suivre les traces de Soro à travers ses cyber-militants et AGC TV.

Ah nos amis du Restaurant ! Que de contradictions dans leurs propos ! N’est ce pas eux qui disaient que ce n’est pas sur les réseaux sociaux qu’on mobilise les électeurs ?N’est ce pas eux qui disaient qu’ils étaient les maîtres du terrain et que Guillaume Soro était le Président des réseaux sociaux ?

A lire aussi : Côte d’ Ivoire : « En présentant Guillaume Soro comme un criminel, on frustre les ex-chefs de guerre de la rébellion »

Alors comment se fait-il que ce soient eux aujourd’hui qui font des mains et des pieds pour être présents sur les réseaux sociaux à travers leurs cyber-militants ou activistes qui sont en train de se bouffer le nez en ce moment pour des problèmes de jetons insuffisamment repartis ? C’est aujourd’hui que nos amis du Restaurant semblent se rendre compte que la meilleure voie de communication actuellement ce sont les réseaux sociaux. Car, ils sont combien d’électeurs qui lisent aujourd’hui les journaux ? Ils sont combien d’électeurs qui regardent la RTI ?

AGC TV ou quand Gon se lance sur les traces de Soro sur les réseaux sociaux

Tout le monde s’est déporté sur les réseaux sociaux. Constatant leur retard cuisant sur les réseaux sociaux, qui sont devenus aujourd’hui le terrain privilégié des Soroistes, nos amis du Restaurant ont décidé de suivre les traces de Guillaume Soro. Comme toujours d’ailleurs. Walahi l’enfant là va vous faire baver. Actuellement il ne parle pas. Il agit discrètement sur le plan diplomatique. Et il est très en avance sur ce terrain au point qu’on cherche maintenant des médiateurs pour venir le convaincre de rejoindre le Restaurant. Ce Restaurant où on le traite de tous les noms.

Guillaume-Soro-et-ses-gardes-du-corps-italiens-

Comme Guillaume Soro a eu la bénédiction de ses parents biologiques avant qu’ils ne rejoignent le royaume céleste et comme il n’est pas un enfant maudit, il saura donner les réponses appropriées à ces médiateurs. En tout cas si nos amis du Restaurant comptent sur une arrivée de Guillaume Soro dans leur Resto immonde, qu’ils déchantent. Il n’y viendra pas. Nous ses lieutenants également. Je l’ai plus d’une fois dit et je vais me répéter. Si un jour Guillaume Soro décidait, pour des raisons qui lui sont propres, de venir au Restaurant, Moi Mamadou Traoré je ne l’y suivrai pas. Écrivez cela noir sur blanc. Je l’ai également dit une fois et je vais me répéter.

Que je sois maudit si jamais je venais un jour dans ce Restaurant qui va bientôt fermer. Notez le très bien. Ma conviction et mes engagements politiques ne sont pas à vendre. J’ai beaucoup d’amis et de frères et sœurs au Restaurant. Des personnes que je respecte et j’aime bien. Mais ces dernières ne me feront pas venir un jour au Restaurant. J’ai été hier militant de la Case. La Case étant fermée, jamais ne ne viendrai dans ce Restaurant où l’hypocrisie, la méchanceté, l’ingratitude, la cruauté, le sadisme et la gourmandise y ont pignon sur rue. Merci.

El Hadj Mamadou Traore

