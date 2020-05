Mardi 21 mai 2014. Cela fait exactement six ans jour pour jour que Mandjara Ouattara, la militante déçue du RDR s’immolait par le feu devant la Présidence ivoirienne d’Alassane Ouattara. Six jours plus tard, elle décédait des suites de ses blessures. Cette vaillante militante, avait pris soin de déposer un courrier peu avant son acte.

Mandjara Ouattara, âgée de 33 ans, la militante déçue du RDR et de son mentor Alassane Ouattara, selon certains de ses proches, avait tenté de s’immoler par le feu mercredi 21 mai 2014 en fin de matinée devant le palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, en plein conseil des ministres. Par son geste, elle tenait à interpeller le chef de l’Etat en qui elle avait placé tout son espoir d’une vie meilleure. Après le drame, elle a aussitôt été secourue d’urgence par des soldats des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et des témoins de la scène. Mandjara Ouattara, fût évacuée d’urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abidjan-Cocody, au centre des grands brûlés.

L’affaire avait choqué l’opinion publique car c’était la première fois dans ce pays qu’une personne tente de façon aussi tragique et aussi publique de s’immoler par le feu, en plein jour, au nez et à la barbe de tous. La jeune dame avait pris le soin de s’asperger d’essence avant de passer à l’acte à l’aide d’un briquet. Muet depuis la tentative de suicide devant le palais présidentiel, le gouvernement ivoirien avait fini par sortir de son silence en réagissant officiellement pour la première fois le mardi 27 mai par la voix de son porte-parole, Bruno Koné. Celui-ci venait ainsi de confirmer le décès de Mandjara Ouattara.

Et ce, après 6 jours dans le coma. « Nous avons eu cette mauvaise nouvelle ce matin. Le gouvernement s’incline devant la mémoire de cette personne. Il faut faire en sorte d’éviter d’utiliser de façon malsaine les situations. Ce n’était pas de notre point de vue descend de faire de la communication politique autour de cette affaire. Il faut éviter de surfer politiquement autour de cela », avait dit le ministre Bruno Nabagné Koné, qui avait promis que la famille de la défunte « sera accompagnée de la meilleure des façons par le gouvernement ».

Diverses versions expliquaient les raisons qui auraient poussé la dame à se suicider. Selon certaines versions, Mandjara Ouattara faisait partie du collectif des propriétaires des véhicules de location. Les raisons de son suicide seraient que ce collectif réclamait le paiement de son dû en vain au régime de Ouattara. Celui-ci s’élèverait à 5 milliards FCFA. En effet, ces créances furent contractées sous Laurent Gbagbo de 2007 à 2010. Vu la continuité de l’Etat, il était donc question que le gouvernement de Ouattara règle cette dette. D’autres sources indiquent que la dame avait également « loué des véhicules au RDR pendant la campagne présidentielle de 2010 » et dont les « factures restent impayées ».

Succombée à ses graves brûlures, la levée de corps de dame Ouattara avait eu lieu le vendredi 31 mai aux environs de 13 heures 20 minutes à Ivosep de Treichville, en présence de quelques membres de la famille et d’Anne-Désirée Ouloto, ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l’enfant dans la discrétion la plus absolue. Après la levée, le cortège funèbre avait pris la direction du cimetière de Williamsville où l’inhumation a eu lieu sans tambour ni trompette.

Karina Fofana

