Après que le pouvoir ivoirien ait décidé de froisser une ordonnance d’une institution africaine des droits de l’homme en ce qui concerne l’affaire Guillaume Soro contre l’Etat de Côte d’Ivoire, place maintenant à la bataille diplomatique que menera dorénavant Bogota.

Et aujourd’hui, il a toutes les cartes en main pour mener cette bataille et pour cause. La Côte d’Ivoire a démontré à tout le monde qu’elle se fout royalement de la communauté internationale africaine. Si donc demain la communauté internationale européenne ,qui a consacré une bonne partie de l’argent du contribuable européen à soutenir notre pays à organiser des élections ouvertes, inclusives et crédibles en 2010, decide de s’inviter dans le débat ivoirien, qu’on ne vienne pas crier au loup en affirmant que les problèmes africains devraient être réglés par les africains et en Afrique.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : La résidence d’un ex-chef de guerre pro-Soro perquisitionnée

C’est justement pour éviter de tels propos que Guillaume Soro,à travers ses avocats,s’est d’abord adressé à des africains, à une institution africaine dirigée par un ivoirien, pour poser son problème. L’Etat de Côte d’Ivoire a méprisé,par son refus d’appliquer la décision de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples,la communauté africaine et par ricochet les africains. Place maintenant à la communauté internationale européenne pour mettre la pression sur le régime d’Abidjan concernant l’affaire Guillaume Soro. Surtout qu’on ne vienne pas nous dire ici que c’est une affaire ivoiro-ivoirienne.

Aujourd’hui,cette affaire a pris une dimension internationale puisqu’elle met en péril les intérêts des européens et des américains en Côte d’Ivoire. En effet,si la Côte d’Ivoire venait à brûler à cause d’élections mal organisées,ce sont les intérêts de la communauté internationale européenne et américaine qui seraient en jeu. Et,il faut l’avouer,nous les africains avions été incapables,sans l’appui réel de l’Europe,de régler à l’africaine beaucoup de nos problèmes internes. Je rappelle que lors de la crise post-electorale ivoirienne de Décembre 2010 à Avril 2011, c’est la communauté internationale européenne et américaine qui a fini par régler notre problème après que les africains, par leurs tergiversations,aient échoué à mettre au pouvoir celui qui a gagné les élections.

Rappelez vous, chers lecteurs, les nombreuses missions de médiation entamées par la CEDEAO et l’UA afin de trouver une solution à la crise postelectorale. Une action militaire de la CEDEAO, à travers l’ECOMOG, avait été envisagée. Finalement, c’est l’action militaire des FRCI ,sous le commandement suprême du gourou du Restaurant, et avec l’appuis de la France et de l’ONU, qui a réussi à régler l’épineux problème ivoirien dû à l’organisation des élections. L’Etat de Côte d’Ivoire vient d’ouvrir,par son refus d’appliquer une ordonnance d’une institution africaine,la voie à un recours de la communauté internationale européenne.

Guillaume Soro à Valencia en Espagne

Après cela,qu’on ne vienne pas dire que Guillaume Soro est en train de salir l’image de la Côte d’Ivoire à l’extérieur. La Côte d’Ivoire s’est suffisamment discreditée en refusant d’appliquer une décision de la Cour africaine des droits de l’homme issue d’une bataille juridique entre ses avocats et ceux de Guillaume Soro. Bataille qui a consacré la défaite des avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire face à ceux de Guillaume Soro. Et c’est cette défaite que notre pays a refusé d’admettre au point d’être traité par une certaine presse et par une certaine opinion d’Etat voyou.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Qualificatif que je ne prends pas à mon compte. Notre pays ne mérite vraiment pas une telle qualification. J’en ai honte. Vraiment honte. Pour parler comme les ivoiriens, nos amis du Restaurant, qui ont pris l’Etat de Côte d’Ivoire en otage ,ont versé notre figure par terre. Place enfin à la bataille diplomatique pour éviter à notre pays une autre crise post-electorale. Et la dernière décision de la CPI prise en faveur de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé est un signal que la communauté internationale envoie au régime d’Abidjan. Que Dieu nous aide.

Mamadou Traoré

Soro bataille diplomatique. Soro bataille diplomatique

<a href=”https://www.afriksoir.net/cotedivoire-place-enfin-bataille-diplomatoque/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : « La dernière décision de la CPI en faveur de Gbagbo et Blé Goudé est un signal que la communauté internationale envoie au régime d’Abidjan » (pro-Soro) est apparu en premier sur Snap221.info.