La mort de Ouhon Ange Didier alias Arafat Dj, continue de faire parler les uns et les autres. On aurait dit qu’il fait toujours le « buzz ». Tina Glamour, la génitrice de la star du Coupé Décalé a fait la une des réseaux sociaux à travers une vidéo de 26 minutes. Dans cet élément, Madame Logbo parle entre autres des amis d’Arafat, de ses enfants, et aussi de Carmen Sama, la fiancée du défunt artiste.

L’artiste chanteuse et mère du roi de la Chine a blâmé Carmen Sama d’avoir quitté la maison de son defunt fils sans crier gare. Selon elle la mère de Rafna (le prénom de la fille d’Arafat) doit la « vénérer » et même laver ses habits.

S’adressant aux chinois, elle demande que ceux-ci demandent à Carmen pourquoi elle a fait condamner la maison de son fils, sans son autorisation. Elle fait comprendre qu’elle a appelé celle-ci plus de 10 fois sans qu’elle ne prenne la peine de décrocher.

Concernant sa petite-fille Rafna, elle affirme qu’il lui est impossible de l’avoir entre ses mains pendant trois jours. Aussi dit-elle à Carmen de lui témoigner beaucoup de respect.

La mère de DJ Arafat, dit à la femme de son fils défunt de respecter celle à cause de qui, ”elle vaut des millions aujourd’hui.”

Elle a aussi appelé dans la vidéo, tous les amis de son fils qui ont pris ses affaires (ceintures, voitures, lunettes, téléphones) sans autorisation, de les ramener.

Arafat Dj, le roi du Coupé Décalé, mouvement musical créé dans les années 2002, est décédé le 12 août 2019 des suites d’un accident de circulation. Il a été inhumé le 31 août au cimetière de Williamsville. Un hommage artistique lui a été rendu la veille en présence de plusieurs personnalités mondiales.