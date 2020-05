Dans un Etat qui se veut républicain et démocratique, le pouvoir de réguler la vie en société, c’est-à-dire d’établir les règles appartient concurremment au pouvoir législatif qui adopte les lois et au pouvoir exécutif qui prend les règlements, chacun agissant dans des domaines spécifiques prévues par la Constitution. Les questions les plus importantes sont réglées par la loi, qui dans la hiérarchie des normes juridiques, est au dessus du règlement. Les élections présidentielles de 2020, le code électoral.

Le Conseil Constitutionnel veille à ce que le Pouvoir exécutif n’empiète pas sur le domaine de la loi. Cependant la Constitution va lui permettre de le faire par voie d’ordonnance.L’ordonnance est une mesure prise par le Président de la République, avec l’autorisation du Parlement à travers la loi d’habilitation, sur des questions (par exemple:la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie) qui ne peuvent résolues que par une loi( article 106 de la Constitution).

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Qui cache le nouveau code électoral ?

Il faut préciser que cette possibilité donnée aux parlementaires d’autoriser le Gouvernement à se substituer à eux ne peut concerner certaines questions comme l’amnistie, le budget ou un certain type de lois qualifiées de lois organiques. Quand on sait que le Code électoral qui a pour objet de préciser le statut des Institutions présidentielle et parlementaire, en définissant les modalités d’accession à ces fonctions, est nécessairement une loi organique comme on en prend pour le statut des autres agents de l’Etat que sont les fonctionnaires et les magistrats par exemple qui comportent les conditions et le processus pour appartenir à ces corps professionnels, il ne peut jamais être pris par voie d’ordonnance.

« Il suit de ce qui précède que la soit-disante ordonnance portant Code électoral, fondée en violation de la Constitution et de la loi pénale, sur la loi relative à l’état d’urgence et non sur une loi d’habilitation est un acte qui ne saurait avoir un caractère ni législatif ni réglementaire. »

C’est vrai qu’en Côte d’Ivoire, on a qualifié par erreur le Code électoral de 2000, adopté par référendum, de simple loi, mais cela ne change pas la nature réelle de cette loi comme le démontre les Codes électoraux français, malgaches ou guinéens à titre d’exemples. Aucune circonstances exceptionnelles qu’elles mettent la vie de la Nation ou l’ordre public en péril n’autorise le Président de la République à agir par voie d’ordonnance pour prendre des lois qui ne peuvent jamais être prises sous cette forme et sans solliciter en plus une loi d’habilitation du Parlement.

Les élections présidentielles de 2020 et le code électoral

Il résulte de l’examen de la prétendue ordonnance portant Code électoral qu’elle se fonde sur la loi de 1959 relative à l’état d’urgence qui fait partie avec l’état de siège et les circonstances exceptionnelles de l’article 73, des trois types de régimes d’exception prévus par la Constitution pour être mis en oeuvres par le Président et le Gouvernement en fonction de la gravité des événements et du péril pour nation qui justifient qu’ils y recourent. Les deux premiers ne permettent aucunement l’élargissement du pouvoir de régulation de l’exécutif au-delà de son domaine habituel. La mise en oeuvre de l’état urgence a pour conséquence de renforcer les pouvoirs de l’exécutif en lui donnant la possibilité de prendre des mesures administratives portant atteinte aux libertés publiques et individuelles auxquelles il lui est interdit en temps normal de de toucher.

Elle ne lui permet nullement de prendre des mesures législatives. L’état d’urgence étant institué par un Décret, admettre qu’il donne le pouvoir au Président de prendre des ordonnances, c’est admettre que l’exécutif se donne lui même le droit a la place du Parlement détenteur de ce droit parce que maître du domaine de la loi, de s’y ingérer en violation de la Constitution. La loi de 1959 prévoit d’ailleurs en son article 08 que le fait pour le Président ou de toute autorité administrative bénéficiaire de pouvoirs élargis du fait de son application, d’en abuser est constitutive d’une infraction pénale sévèrement punie.

Le Décret instituant l’état d’urgence n’a aucunement vocation à se substituer à la loi d’habilitation et un texte qui se fonde sur l’état d’urgence ne peut qu’être qualifié abusivement d’ordonnance. En tant qu’infraction à la loi pénale, il ne peut être source du droit ni en tant qu’ordonnance, ni même en tant que règlement. Ainsi, les parlementaires qui se hasarderaient à entériner un tel texte en adoptant une loi de ratification, se rendraient complices de façon flagrante du délit pénal de violation de la loi de 1959. Ce qui équivaudrait autant pour ces derniers que pour la Président de la République à de la haute trahison.

Les élections présidentielles de 2020 et le code électoral

Cela est d’autant plus vrai que même les circonstances exceptionnelles de l’article 73 de la Constitution qui dispose que « lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel… », qui permettent au Président de la République de prendre des mesures législatives, ne permettent pas qu’elles aient la forme d’une ordonnance mais plutôt celle d’une « décision », lorsque les conditions de fond et de forme sont réunies.

A lire aussi : L’opposition ivoirienne écrit à Ouattara et le met en garde contre la modification « unilatérale » du code électoral

Les « décisions » n’exigent ni loi d’habilitation, ni loi de ratification. La volonté d’user de l’état d’urgence pour se substituer au Parlement dans l’adoption du Code électoral relève d’autant plus de l’abus de pouvoir qu’il n’y avait aucune urgence qui justifie cette forfaiture sinon la volonté de se soumettre à un agenda personnel qui n’a rien avoir la nécessité impérieuse de rendre conforme cette loi à la Constitution. En effet les dispositions résultant de la modification Constitutionnelle ne se limitent pas à la question électorale. Il y en a dont la mise en oeuvre est beaucoup plus impérieuse comme celles relatives aux juridictions suprêmes qui fonctionnent dans l’illégalité totale du fait de l’absence de dispositions transitoires et de lois organiques. Cela ne semble guère émouvoir le Président de la République qui est obnubilé par le seul Code électoral.

Le Décret instituant l’état d’urgence n’a aucunement vocation à se substituer à la loi d’habilitation et un texte qui se fonde sur l’état d’urgence ne peut qu’être qualifié abusivement d’ordonnance. En tant qu’infraction à la loi pénale, il ne peut être source du droit ni en tant qu’ordonnance, ni même en tant que règlement.

En outre de nombreuses dispositions de la Constitution de 2016, telles que celles relatives Conseil Supérieur de la Magistrature ou à la Haute Cour de Justice, beaucoup plus anciennes, ne bénéficient pas non plus de la même sollicitude. Cela établit combien le motif de l’urgence de mettre les lois en conformité avec la Constitution pour Justifier le recours à l’ordonnance, est fallacieux. Il suit de ce qui précède que la soit-disante ordonnance portant Code électoral, fondée en violation de la Constitution et de la loi pénale, sur la loi relative à l’état d’urgence et non sur une loi d’habilitation est un acte qui ne saurait avoir un caractère ni législatif ni réglementaire et ne peut avoir pour conséquence de modifier l’ordonnancement juridique présidant à l’organisation des élections.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

C’est même un scandale que les choix des citoyens ivoiriens quant aux personnes devant occuper les fonctions les plus élevées dans l’ordre Constitutionnel, s’opèrent sur la base d’un texte constitutif d’une violation à la loi pénale. Il y a lieu de saisir dès à présent le Conseil Constitutionnel en sa qualité de Juge des élections pour l’inviter à constater sa nature doublement infractionnelle et qu’en l’absence de l’adoption d’une nouvelle loi, seule celle de 2000 et ses différentes modifications sont applicables en cette matière.

Grah Ange Olivier

Les élections présidentielles de 2020 et le code électoral

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-la-presidentielle-2020-ne-peut-avoir-lieu-sur-la-base-dune-pretendue-ordonnance-de-ouattara/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : « La présidentielle 2020 ne peut avoir lieu sur la base d’une prétendue « ordonnance » de Ouattara » est apparu en premier sur Snap221.info.