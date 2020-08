Alors qu’il est arrivé en Côte d’Ivoire le mardi 18 août dernier, Grand P n’avait qu’une seule envie, celle de revoir sa bien aimée Eudoxie Yao. Après avoir fait un tour dans son hôtel, le chanteur guinéen avait retrouvé en fin de soirée la go bobaraba pour une virée nocturne.

Selon les proches du chanteur, la soirée a été très chaude avec Eudoxie Yao au point où Grand P s’est retrouvé à l’hôpital.

D’après nos confrères de First Magazine, Grand P était très mal en point après la soirée nocturne avec Eudoxie Yao. Comme on peut le voir en image, le chanteur guinéen visiblement épuisé et tenant sa tête, a dû être interné dans un centre hospitalier où il a été mis sous perfusion.

Eudoxie Yao pour sa part n’a pas caché sa tristesse de voir son bien aimé dans cet état, surtout lorsqu’elle sait qu’elle est en partie responsable de ce qui lui est arrivé.

Côte d’Ivoire: La réaction d’Eudoxie Yao après l’hospitalisation de Grand P

Mais aux dernières nouvelles, Grand P se porte mieux et Eudoxie Yao semble avoir retenu la leçon. L’ivoirienne aux formes généreuses sera plus modérée lors de leur prochaine virée nocture de peur de revivre ce moment triste qu’elle n’a pas souhaité et qu’elle ne voudrait plus revivre avec son bien aimé Grand P.

