L’information est désormais officielle, la date de l’Aïd el-Fitr, la fête de fin du ramadan, a été fixée au samedi 23 mai 2020 par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des Affaires islamiques en Côte d’Ivoire et l’AMCI-CODIS, réunies à la Grande mosquée de la Riviera Golf, ce vendredi soir pour la « nuit du doute »

«Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des Affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) et l’AMCI-CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2020 a été observé ce soir. D’abord à Yopougon, bonnikro. Il a été également observé à Tortiya dans le Hambol, le même croissant a été observé à Abobo N’Dotré et enfin, le croissant a été observé à Attecoubé. Par conséquent la fête de Ramadan sera fêtée en Côte d’Ivoire inchallah le samedi 23 mai 2020. Bonne fête de RAMADAN à toutes et à tous.», précise un communiqué lu par le porte-parole du COSIM, l’imam Sékou Sylla.

Par ailleurs, l’Aïd el-Fitr marque la fin du ramadan et sa date est en réalité celle du premier du mois suivant celui du ramadan.

