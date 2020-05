Mon engagement au PDCI-RDA est intact ». C’est la réponse de Me Suy Bi au journal » Le patriote ». En effet, le jeudi dernier, dans les colonnes de ce confrère du RHDP, il a été écrit que Me Suy Bi, avocat du PDCI-RDA, serait sur le départ. Une information que le concerné, fidèle parmi les fidèles du seul et unique parti du président Félix Houphouët Boigny (PDCI-RDA), a, lui-même, démentie avec la dernière énergie.

« »Le patriote » a choisi de faire croire à ses lecteurs qu’à l’instar de deux (02) autres membres de la Direction du PDCI-RDA, je serais sur le départ (…) Ce journal a imaginé et présenté à ses lecteurs les raisons de ma prochaine démission du Secrétariat exécutif », a indiqué Me Suy Bi avant de rassurer les militants du PDCI-RDA que ses convictions pour ce parti restent toujours intactes et ne sont ni négociables encore ni monnayables.

« Cet article, qui ne repose sur aucun fait avéré, participe d’une campagne de dénigrement et de déstabilisation des cadres restés fidèles au PDCI-RDA et à ses idéaux qui ont refusé de s’engager dans l’aventure illégale du RHDP unifié (…) mon engagement au PDCI-RDA est intact, n’en déplaise aux usurpateurs de logo », a répondu Me Suy Bi.

