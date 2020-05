Pourquoi faire croire à l’opinion nationale et internationale que le processus de recensement des militants du RHDP dans le Moronou s’assimile à une opération de distribution de pièces nationales d’identité ou de certificat de nationalité à des étrangers ? Eh bien un certain nombre de sites d’informations et surtout les adversaires politiques du RHDP dans la région, manquant cruellement d’arguments pour exister sur le terrain politique, utilisent le mensonge, la manipulation et le dénigrement comme arme. Affaire de fraude sur la nationalité dans le Moronou.

Notre coordination pour avoir des données fiables procède depuis quelques semaines à un recensement de ses militants. L’objectif est de créer un fichier de militants RHDP du Moronou. Au cours de la première phase, nous avons recensé plus de 44 000 militants. Mais, après vérification, plus de 6500 personnes ont été rayées. Cela veut dire que nous vérifions tout ce que nous faisons. En plus, il faut dissocier le processus de recensement de militants à une opération de distribution de pièces d’identité ou de certificat de nationalité qui obéit à des critères étatiques …

En somme, c’est un mauvais procès qui est fait au Coordonnateur RHDP du Moronou, Ahoua N’Doli Théophile et à sa coordination. Car, tout le monde sait qu’il y existe des conditions ou des critères à remplir pour bénéficier des papiers ivoiriens. A savoir l’extrait de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d’identité. Il n’y a rien à cacher. Car, rien de suspect !

Ce qui parait aussi déplorable c’est que l’auteur de l’écrit tendancieux semble lier des personnes à une nationalité particulière. Ce qui est dangereux pour la cohésion sociale dans un pays ou les familles sont composées de plusieurs groupes ethniques. Un Ouédraogo n’est pas forcement un Burkinabé. De même qu’un Kwame n’est pas forcement aussi un Ghanéen ou un Togolais. Evitons donc les délits de patronyme.

Or, ce n’est pas le nom qui donne la nationalité à un individu

Nous sommes purement dans la manipulation et dans l’émotion. En réalité, les cadres PDCI-RDA de la région n’ont pas encore digéré le départ de l’Inspecteur général d’Etat au RHDP. Donc, ils cherchent désespérément à utiliser tous les moyens pour le salir. Mais, c’est peine perdue. Parce qu’Ahoua N’Doli a toujours constitué l’espoir de toute la région du Moronou. Il se met au-dessus de la politique politicienne et s’investit pour le développement du Moronou. L’Inspecteur général d’Etat n’a jamais cherché l’appartenance politique de quelqu’un dans le Moronou avant de l’aider. Il a toujours œuvré pour le bien-être de l’ensemble des populations du Moronou .

