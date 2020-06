Le célèbre groupe Observatoire démocratique de Côte d’Ivoire (ODCI) a été fermée par Facebook, ce mardi 2 juin 2020, sans sommation, à en croire son fondateur Thierry Coffie.

Que se passe-t-il ? Nous n’avons plus accès à ODCI. ODCI inaccessible ? On dit qu’Observatoire démocratique de Côte d’Ivoire a été désactivé. Très vite, les rumeurs de fermeture du plus célèbre groupe sur Facebook, en Côte d’Ivoire, ont envahi la toile. Les raisons de cette fermeture inattendue divergent d’un commentateur à un autre. En attendant d’y revenir, il faut retenir que ODCI n’est plus disponible sur le réseau social Facebook.

A lire aussi. Facebook démasque un proche de Poutine qui payait pour manipuler l’opinion en Côte d’Ivoire, en RDC et au Cameroun

« Le groupe Facebook ODCI est une Institution en Côte D’Ivoire ! Tout doit être fait pour réactiver cette plateforme d’information et de communication très importante ! », indique Abdoul Aziz, fondateur de La Commerciale. De son côté, le journaliste-écrivain André Silver Konan, homme de média le plus suivi sur Facebook, en Afrique de l’Ouest, s’est dit étonné par la méthode.

Voici ce qu’affiche désormais le forum Observatoire démocratique de Côte d’Ivoire

« J’ai eu le fondateur Thierry Coffie au téléphone. Il m’a révélé qu’il n’y a pas eu de sommation, ni de notification préalable. Si tel est le cas, ce serait quelque peu expéditif », a-t-il indiqué.

ODCI est une plateforme sur laquelle des milliers de publications journalières étaient faites. En près d’une décennie, elle est devenue la principale en Côte d’Ivoire, sur les réseaux sociaux, cristallisant souvent des tensions. Pour l’heure, l’équipe d’administrateurs prépare la riposte. Nous en saurons donc un peu plus dans les minutes ou heures qui suivent.

Elvire Ahonon

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-ivoire-celebre-groupe-odci-ferme-facebook-observatoire-democratique/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Le célèbre groupe ODCI fermé par Facebook sans sommation est apparu en premier sur Snap221.info.