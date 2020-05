Le Conseil national de sécurité (CNS), présidée par le Président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi 28 mai 2020, à Abidjan, a décidé de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national jusqu’au 14 juin 2020, en vue de freiner la propagation de la pandémie du Covid-19 (Coronavirus).

Le CNS a également décidé du maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres et du maintien de l’isolement du Grand Abidjan jusqu’au 14 juin 2020. A cela s’ajoute la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu’à cette même date, précise le communiqué signé et rendu public par le Secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Les masques gratuits de Ouattara invisibles, des élèves se débrouillent comme ils peuvent

Hormis la prorogation de ces quatre dernières mesures, toutes les autres mesures prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 ont été levées ou allégées, alors que le nombre de contamination ne cesse d’augmenter dans le pays. Il s’agit entre autres de la levée du couvre-feu, de la réouverture des maquis et restaurants, et surtout de la reprise de l’école, après des semaines de fermeture, du fait du Coronavirus. Sans oublier le réaménagement des mesures de restriction de rassemblements de 50 personnes à 200 personnes.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Aussi, note-t-on, conformément auxdites mesures, la reprise des prières dans les lieux de culte, notamment dans les mosquées et églises. A la date du 28 mai 2020, la Côte d’Ivoire compte 2641 cas confirmés dont 1326 personnes guéries et 32 décès, selon les chiffres officiels communiqués par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique d’Eugène Aka Aouélé. Notons que le pays a enregistré son premier cas le 11 mars 2020. Et Abidjan, la capitale économique demeure l’épicentre de la maladie.

Moïse Yao K.

Ouattara prolongation état urgence

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-ouattara-cns-maintient-etat-urgence-fermeture-frontieres/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : Le CNS maintient l’état d’urgence et la fermeture des frontières est apparu en premier sur Snap221.info.