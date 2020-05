En Côte d’Ivoire, le 17 mai 2020, sur les réseaux sociaux, le RHDP semble habituer les populations aux scandales. Dans une vidéo très virale en seulement quelques heures et en pleine crise du Coronavirus, l’on peut voir un député proche du pouvoir d’Abidjan retirer la colossale somme de 1 milliard de francs à l’intérieur d’une banque de la place. Cet argent évidemment viendrait des caisses de l’État.

Les premières allégations voudraient que cet argent ait servi à une vaste campagne de corruption au sein de l’hémicycle en vue de la modification la constitution. Nous en avions quelques informations dans ce sens mais pas assez précises. Dans un premier temps, l’on se souvient que le Président Bédié avait dénoncé l’achat de conscience au sénat et à l’assemblée nationale l’or des sessions en vue de modification de la constitution. Mais aussi, ce genres de sommes servirait à alimenter la cuisine fumante du RHDP, dont l’odeur alléchante des billets réussit à maintenir ses convives au festin.

N’ayant pas les preuves matérielles de ce que le Président Bédié avançait, mais pas seulement lui, la rumeur n’avait sorti aucun dossier sur la place publique. Aujourd’hui cette vidéo choquante vient-elle confirmer les accusations du président Bédié ? À quoi cet argent a-t-il servit ? Une chose est sûre, y a bien soupçon de détournement de fonds publics. Si l’on nous dit le contraire, alors que le député s’explique tout simplement. Nous voulons l’entendre. Nous voulons comprendre, comment est ce possible ? À quoi a bien pu servir notre argent ?

1 milliard de nos francs dans un sac

Était ce pour la construction d’une école ? D’un hôpital ? D’une voirie ? Lequel grand projet cet argent a-t-il réalisé ? Cher compatriotes, retenons une chose. Le député a belle et bien retiré 1 milliard de nos francs comme ça, au calme et puis ça va pas quelque part. Dans un État sérieux et non voyou, la justice se doit d’ouvrir et d’instruire une enquête. Le député en question doit être mis en examen. Il doit subir un interrogatoire afin d’éclaircir la lanterne de l’opinion.

député Alpha Yaya Touré

Mais ceci se pourrait si seulement nous ne rêvions pas. À moins de nous surprendre, la justice ne fera rien. Voulez vous là voir à l’œuvre ? Pour voir cette enquête être enclenchée, il va falloir que ce député passe à l’opposition. Qu’il se désolidarise du pouvoir ou qu’il ait une ambition présidentielle comme Guillaume Soro par exemple.

Le jour où ce même député quittera le RHDP, cette la justice deviendra automatiquement compétente pour connaître l’affaire. Sinon pour l’instant tout le monde dort, personne ne voit. Tout est normal. C’est ce que nous appelons la jurisprudence d’appartenir au RHDP, un nouveau code juridique avec lequel les Ivoiriens devrait apprendre à vivre avec. Pauvre Côte d’Ivoire.

Ahouman Gaël Lakpa, Citoyen Ivoirien Engagé, Auteur, Écrivain, Poète, Dramaturge, Communication Politique, Analyste sociopolitique.

