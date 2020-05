Kandia Camara, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a visité les travaux du Groupe scolaire construit par Dominique Ouattara, première Dame de Côte d’Ivoire à Abobo-Anador le vendredi 22 mai 2020.

L’établissement se veut une école d’excellence selon la ministre. « Cette école est un joyau architectural. Elle accueillera en priorité, les élèves de la commune d’Abobo. Elle se veut par ailleurs la première école primaire publique d’excellence en Côte d’Ivoire. Les parents n’auront à payer ni frais d’inscription, ni livres pour leurs enfants. Il leur sera distribué des kits scolaires comme le fait l’Etat de Côte d’Ivoire dans les établissements primaires publics », a expliqué Kandia Camara.

A lire aussi : « La grève est interdite au Lycée d’excellence de Grand-Bassam » (Kandia Camara)

A en croire la ministre, le nom de l’établissement construit par la Fondation Children of Africa dans la commune d’Hamed Bakayoko sera connu dans le mois de septembre lors de l’inauguration. Notons que, Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a visité le mardi 14 avril 2020 le chantier de construction du Groupe Scolaire d’Abobo, financé et réalisé par sa Fondation.

Groupe scolaire de la Fondation Children of Africa à Abobo

Cette visite du chantier a permis à la Première Dame de Côte d’Ivoire de constater la finalisation des travaux en cours. Elle a, en effet, passé en revue tout le chantier et donné des consignes pour la mise en place des équipements. ‘’Car tout devrait être fin prêt avant la prochaine rentrée scolaire’’, selon Dominique Ouattara

‘’Le Groupe scolaire de la Fondation Children of Africa sera un établissement d’excellence’’

Située dans la commune d’Abobo, précisément dans le quartier d’Anador, cet établissement scolaire comptera deux écoles primaires et une école maternelle. Le bâtiment d’un niveau est construit sur une superficie d’environ 15 000 M2. Il comprendra deux écoles primaires notamment douze salles de classe et une école maternelle de trois sections.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Le Groupe scolaire compte également des bureaux pour le personnel d’encadrement, une infirmerie, une cantine scolaire ainsi qu’un terrain de sport. Construit par la Fondation Children of Africa, l’école pourra accueillir 600 enfants au primaire et 90 autres à la maternelle soit un total de 690 enfants. Pour rappel, c’est en 2018 que les travaux de construction du Groupe scolaire d’Abobo-Anador, ont été lancés par la Fondation Children Of Africa. Ce projet a été financé par les donateurs de la septième soirée de Gala de la Fondation Children Of Africa.

Roxane Ouattara

Groupe scolaire Dominique Ouattara. Groupe scolaire Dominique Ouattara

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-ivoire-groupe-scolaire-fondation-children-of-africa-a-abobo-sera-etablissement-excellence-kandia-camara/”Afriksoir

L’article Côte d’Ivoire : « Le Groupe scolaire de la Fondation Children of Africa à Abobo sera un établissement d’excellence » (Kandia Camara) est apparu en premier sur Snap221.info.