Si la sagesse habitait certains hommes politiques, ils allaient se taire tranquillement et voir la couleur du temps avant de se lancer dans des débats puérils. Certains ministres partis du PDCI-RDA sont de cette lignée. Avant de parler, ils ne marquent pas leur terrain et ne consultent pas non plus leur montre.

Et pourtant, ils engagent des débats dont la teneur le supplante. Ils sont devenus, malgré eux, les chantres du RHDP, leur actuel parti. Quand ils n’insultent pas le président Bédié, ils se font eux-mêmes humilier dans leurs nombreuses tournées. Visage ferme, parfois très en colère, le PDCI-RDA est devenu leur essuie-pieds. Pour commettre le parricide, ils n’hésitent pas, et d’ailleurs, ils n’en ont cure. L’expérience du passé récent de ce pays ne conditionne pas leurs prises de parole et leurs envolées lyriques au cours de leurs meetings.

Les tout puissants ministres du régime sont devenus des insulteurs de charme …du PDCI-RDA, ce parti qui « naïvement » leur a tendu les bras, il y a peu. Ils parlent beaucoup, ils s’enfoncent beaucoup aussi. Mais comme ils savent insulter et vilipender le président Bédié et le PDCI-RDA, leurs souverains qui sont leurs mandants, ferment les yeux sur leurs dérapages. Ils osent même dire que les sections du PDCI-RDA devraient de facto basculer au Rhdp. Ils ont encore annoncé que le logo du Pdci-Rda est un bien commun qui ne saurait appartenir au seul PDCI-RDA. Puis vint la pesée tant réclamée qui démontrerait qui des militants du PDCI-RDA restés au PDCI-RDA et ceux soucieux de fondre dans le RHDP, étaient les plus nombreux.

Henri Konan Bédié et Jeannot Ahoussou-Kouadio à Daoukro en octobre 2018

Au final, le meeting historique du PPDCI-RDA, organisé le 19 Octobre 2019, qui devrait servir de boussole dans leurs jugements, ne leur a pas fait prendre conscience de la réalité. Et en toute conséquence, ils continuent de clamer devant leurs maîtres qu’ils ont fait basculer tout le PPDCI-RDA au RHDP. Ce qui est lamentablement faux… Et qui pue l’escroquerie politique, voire morale. Leurs maîtres pourront les juger au soir du 31 octobre 2020. S’ils ont effectivement tenu parole en faisant basculer tout le peuple du Centre, du Sud, de l’Ouest, de l’Est au RHDP comme ils le clament.

Combien de sections du PDCI aviez-vous fait adhérer au RHDP ?

S’ils ont été capables de tenir la dragée haute au PDCI-RDA dans ces régions. On le voit, présentement, il y a à boire et à manger au RHDP. Et toutes les occasions qui tournent autour du PDCI-RDA font recette et les nouveaux chantres du pouvoir s’en servent à satiété. Tous les week-ends, à Yamoussoukro, à Bouaflé, à Tiebissou, à Toumodi, à Aboisso, à Agboville, à San Pedro, à Man… Auprès des militants du PDCI-RDA. Quand est-ce que le président Ouattara se rendra-t-il compte que les caisses du RHDP sont mises à mal inutilement tous les samedis ?

C’est quasiment une foire où les friands de billets de banque viennent s’abreuver et repartir en insultant tranquillement ces mécènes arrivés spontanément dans les régions toutes les fins de semaine. Tout ceci nous amène à demander aux ministres dont le rôle est de recruter les militants du PDCI-RDA de dresser aussi le bilan. Justement pour nous situer. Quelles sont les sections du PDCI-RDA qu’ils ont recrutées jusque-là ? Pour combien de militants ? Ceci pourra les aider eux-mêmes à voir où ils vont et le chemin qui leur reste encore à parcourir. L’évidence actuelle, dans beaucoup de régions de notre pays, est ce message clair, qui exhorte tous les habitants à prendre tous les cadeaux du RHDP sans penser à les voter un seul instant. Que ce soit à Daloa, Yamoussoukro, Didiévi…Bouaké. Et cela marche très bien.

En attendant que les nouveaux chantres du régime ne dressent leur bilan, le PDCI-RDA et le FPI s’en vont à l’assaut du pays profond…pour esquinter à jamais le Rhdp. C’est ça qui est la vérité. Les sons qui sonnent faux du RHDP, amplifiés par ces ministres, ne peuvent détourner l’ardeur des leaders du PDCI-RDA qui ont décidé de battre dans les urnes et sur ses installations, le RHDP.

Allah Célestin B.N Dri

