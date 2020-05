Chères Sœurs, Chers frères, des individus, au dessein inavoué, font circuler sur les réseaux sociaux, au moment où Monsieur Tidjane Thiam est très affligé par le décès de son fils aîné, qu’il serait en négociation avec certaines autorités gouvernementales pour être candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020 pour le compte du RHDP.

Nous tenons à vous assurer et à vous rassurer que ces informations sont fausses et sont à mettre au compte des fake news comme nous commençons tous à en être victimes. Aussi tenons-nous à rappeler que la candidature de Monsieur Tidjane Thiam, que nous appelons de tous nos vœux, ne peut s’admettre en dehors du PDCI-RDA, parti de Paix, de Dialogue, de Rassemblement, de Développement, de respect des Droits humains et de l’espèce humaine. Ce parti qui a été fondé par feu le Président Félix Houphouet Boigny, fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, est le socle sur lequel doit reposer la candidature de Monsieur Tidjane Thiam.

A ce titre, nous voudrions rassurer tous les Militants, Militantes du PDCI-RDA, Tous ceux qui croient en la Côte d’Ivoire de Demain éprise comme originellement de paix, de solidarité agissante, de Justice et de progrès social et économique, Tous ceux qui ont confiance en Monsieur Tidjane Thiam. En effet, à l’analyse de ces fake news, une seule raison guide leurs auteurs : démobiliser tous ceux qui portent leur espoir en Monsieur Tidjane Thiam.

Pour se faire, ils veulent empêcher les Ivoiriens de rêver d’un avenir meilleur pour notre pays.Le moment venu et nous le souhaitons, et nous en sommes impatients, Monsieur Tidjane Thiam se prononcera personnellement sur sa candidature à l’élection présidentielle à venir à partir du PDCI-RDA, et pas un autre parti politique. Que Dieu l’y aide !

Pour autant, Monsieur Tidjane Thiam, en homme de Paix, appellera les Ivoiriens à transcender les clivages politiciens qui ont démontré leur limite en imposant à la mère Patrie, la guerre. Ainsi, quel que soit le bord politique auquel nous appartenons, il nous demandera de nous réunir pour bâtir dans la paix, notre pays. Loin de lui toutes les petites combines politiciennes. Monsieur Tidjane Thiam, vos sœurs, vos frères, vos amis vous appellent. Répondez favorablement à leur appel car il s’agit de la Côte d’Ivoire !

​​​​​​Les Amis de Tidjane Thiam

