Après plus deux mois de fermeture, du fait de la pandémie du Covid-19, l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à l’instar des autres écoles du pays, reprend les cours dès le mardi 02 juin 2020.

Selon une note de service de la présidence de l’université, rendue publique le vendredi 29 mai 2020, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, le personnel administratif et technique et les étudiants sont invités à la reprise effective des activités académiques dès mardi, 02 juin 2020, à 07h30. A cet effet, un nouveau calendrier universitaire pour la continuité pédagogique a été élaborée avec l’ensemble des acteurs le 28 mai 2020. Et ce, en vue d’une rentrée universitaire unique en novembre prochain.

Ainsi donc, il a été décidé de la reprise des activités académiques 2018-2019 et 2019-2020 à partir du 02 juin 2020. Et la fin des évaluations pour l’année 2018-2019 est fixée au 15 juin 2020. Quant au dépôt des PV 2018-2019 à la scolarité centrale, il est fixé au 30 juin 2020 au plus tard. S’agissant de l’année 2019-2020, une disposition spéciale a été adoptée. Les étudiants auront droit à une session unique d’évaluation par semestre, sans rattrapage.

Etudiants de l’UFR SJAP de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Les cours débuteront dès le 01 juillet 2020 au plus tard et les évaluations prendront fin au plus grand tard le 15 octobre 2020. Tandis que le dépôt des PV à la scolarité centrale devra être effectué au 30 octobre 2020 au plus tard. A noter que des dispositions communes aux deux années académiques (2018-2019 et 2019-2020) ont également été adoptées par les acteurs de l’université de Cocody. Ainsi, tous les cours se feront en ligne et de manière obligatoire pour les CM et les TD dans toutes les UFR et à tous les niveaux d’études. Si le nombre d’étudiants reste illimité concernant les CM, il est limité à 105 étudiants maximum par classe virtuelle (soit 03 groupes). Aussi, note-t-on, 70% du volume horaire des enseignements doit être requis pour valider les années (2018-2019 et 2019-2020).

Pour ce qui est de l’année académique 2020-2021, la rentrée universitaire a été fixée au 16 novembre 2020 au plus tard. « Soucieux d’organiser les activités académiques en présentiel dans des conditions optimales, le Comité de Direction a mis en place le dispositif des mesures barrières contre la propagation de la covid-19 », souligne la note signée du Prof. Abou Karamoko, ajoutant par ailleurs que le port du masque est obligatoire pour l’accès à l’Université Félix Houphouët-Boigny.

Moïse Yao K.

